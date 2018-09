Wie aus alten Verpackungen preisgekrönte Kunst wird Beim 21. nationalen Wettbewerb für Recyclingkunst aus Metallverpackungen gingen 167 Kunstwerke zum Thema «Wilder Westen» ein. Einen der insgesamt 34 Preise erhält Marlies Bösch aus Ebnat-Kappel, die in der Kategorie Erwachsene Hobbykünstler gewonnen hat. PD / Liska Meier

Mit ihrem Sujet «Wilder Westen – Kamera ab» holte sich Marlies Bösch einen Preis in der Kategorie Erwachsene Hobbykünstler. (Bild: PD)

Gebrauchte Metallverpackungen wie Getränkedosen, Senftuben, Tierfutterschalen und Kaffeekapseln aus Aluminium sowie Konservendosen und weitere Verpackungen aus Stahlblech sind ideal fürs Recycling. Dazu eignen sie sich auch zum Kreieren von Kunstwerken. Dies bestätigt jeweils die hohe Beliebtheit des Kreativwettbewerbs Recyclingkunst aus Metallverpackungen, bei dem sich Hobbykünstlerinnen und Künstler in ihrer Kreativität messen können.

Von zwei Organisationen initiiert

Der Wettbewerb wird durch die beiden Recyclingorganisationen Igora und Ferro Recycling organisiert. An der Preisverleihung in Knies Kinderzoo in Rapperswil gingen 34 Kunstwerke als Sieger hervor – 28 davon kreiert von Kindern und Jugendlichen.

Jurypräsident Franco Knie und Markus Tavernier, Geschäftsführer der Igora-Genossenschaft und von Ferro Recy­cling, lobten die kreative Schaffenskraft der Teilnehmenden, insbesondere der Schulen sowie der Kinder und Jugendlichen. «Immer mehr Lehrpersonen integrieren das Gestalten mit Metallverpackungen in ihrem Unterricht und vermitteln so nachhaltig den sinnvollen Umgang mit Gebrauchtem.»

Ein Gewinn geht nach Ebnat-Kappel

Von den 34 Preisen geht einer nach Ebnat-Kappel. Marlies Bösch gewinnt einen Preis in der Kategorie erwachsene Hobbykünstler mit ihrem Kunstwerk «Wilder Westen – Kamera ab». Sie erhielt als Belohnung zwei Goldvreneli.

Insgesamt ging eine Preissumme in bar oder in Gold von rund 11500 Franken an die Künstler. Zusätzlich spendeten die Organisatoren pro eingegangenes Kunstwerk 70 Franken an Pro Infirmis, das ergibt ein Resultat von 11690 Franken. Somit wird die Kreativität der Hobbykünstler zusätzlich mit dem sozialen Engagement der Veranstalter ergänzt und alle Wettbewerbsteilnehmer werden indirekt zu Spendern von Pro Infirmis.

Das Wettbewerbsthema für 2019 lautet «Comics»

Im November wird die nächste Runde des Kreativwettbewerbs zum Thema «Comics» lanciert. Deshalb lohnt es sich schon jetzt für alle Hobbykünstler, Ideen und Metallverpackungen für den neuen Contest zusammenzutragen und am neuen Wettrennen dabei zu sein. Auch nächstes Jahr spenden die Organisatoren pro Kunstwerk einen Betrag an eine soziale Institution. Für alle Künstler ein doppelter Ansporn zum Mitmachen.

Die Inspiration für einen Kreativwettbewerb erhielt die Igora-Genossenschaft für Aluminium-Recycling von Strassenkünstlern aus Südamerika und Südafrika, die in ihrem Alltag aus gebrauchten Verpackungen Geschirr, Möbel und Mützen herstellten. Obwohl in der Schweiz die Zeit für Musse und zur kreativen Betätigung oft fehlt, hat sich Igora vor über 20 Jahren entschlossen, einen Kreativwettbewerb mit Aluverpackungen zu lancieren.

Igora will damit vor allem gestalterisch und handwerklich Talentierte fördern und gleichzeitig auf spielerische Art ins Bewusstsein rufen, dass Gebrauchtes nicht weggeworfen werden soll, sondern durch künstlerisches Schaffen immer wieder zu neuem Leben erweckt werden kann. Eine Idee, die aufging. Seit 2014 sind zum Gestalten der Wettbewerbsujets neben Aluverpackungen auch Stahlblechdosen zugelassen und der Wettbewerb wurde neu in Recyclingkunst aus Metallverpackungen umgetauft.