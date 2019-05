Toggenburger Messe 2019: Der Bauchef ist ein wichtiges Rad bei den Vorbereitungen

Wer möchte am Sonntag seine Mutter mit etwas Besonderem überraschen? Jan Scheiwiller, der Festwirt der Toggenburger Messe, und sein Team bieten ein besonderes Arrangement an. Sie servieren ihren Gästen in einem schön eingedeckten Teil des Festzeltes ein 3-gängiges Muttertagsmenü. Dieses kann zu den Klängen der Musikgesellschaft Wattwil genossen werden, die von 11.30 bis 13.30 Uhr zu einem Muttertagskonzert aufspielt.

Doch damit nicht genug: Jeder, der ein Muttertagsmenü bestellt, nimmt automatisch an einem Wettbewerb teil. Dabei können Gutscheine für Gratisfahrten auf den Säntis und von Wildhaus auf die Gamsalp gewonnen werden.

Jan Scheiwiller und sein Team warten übrigens während der ganzen Messe mit einem vielfältigen Angebot an Speisen auf, das die Regionalität widerspiegelt und das jeden Gaumen anspricht und zufriedenstellt. (sas)



Platzreservationen sind via E-Mail an mail@topfoodgmbh.ch oder via Telefon unter 079 128 06 28 möglich.