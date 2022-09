Wettkampf Klares Verdikt der Fachjury: Der beste Zwetschgenfladen kommt vom Hemberg Die beste Zwetschgenwähe der Ostschweiz macht die Hörnli-Bäckerei aus Hemberg. So hat die Jury des «Zwätschge-Flade Kontescht 2022» entschieden. Die Hörnli-Bäckerei setzte sich gegen 23 Konkurrenten durch.

Die Hörnli-Bäckerei aus Hemberg macht laut einer Fachjury den besten Zwetschgenfladen der Ostschweiz. Bild: PD

Mitten in der Zwetschgensaison fand am Freitag, 2. September, auf dem Marktplatz St.Gallen der «Zwätschge-Flade Kontescht 2022» statt. Die Veranstalter Trägerverein Culinarium, Thurgauer und St.Galler Obstverband sowie der Schweizer Obstverband suchten den fruchtigsten, saftigsten und leckersten Zwetschgenfladen der Ostschweiz. Das schreibt Culinarium in einer Medienmitteilung. Das Verdikt der Jury war klar – die Hörnli-Bäckerei aus Hemberg backt den besten Zwetschgenfladen der Region.

Auch Silber und Bronze bleiben im Kanton St.Gallen

24 Bäckereien aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell sind am «Kontescht» gegeneinander angetreten. Eine fachkundige Jury bewertete die Leckereien nach sechs Kriterien: Gesamteindruck, Form, Oberfläche, Struktur, Kaueigenschaften/Biss sowie nach Geruch/Geschmack.

Die Jury bewertete die 24 Fladen nach sechs Kriterien. Bild: PD

Nach einem Stechen entschied sich die Jury eindeutig für die Zwetschgenwähe der Bäckerei Hörnli in Hemberg. Auf den zweiten Platz schaffte es der Fladen der Weder Spezialitätenbäckerei in St.Gallen. Dicht dahinter holte sich die Bäckerei Künzler aus St.Margrethen die Bronzemedaille.

Grosse Zwetschgenernte in Aussicht

Mit dem «Zwätschge-Flade Kontescht» wollen die Veranstalter auf die Zwetschgenernte und auf die Vielseitigkeit der Steinfrucht aufmerksam machen. So konnten Passantinnen und Passanten neben der Wähen-Prämierung an einem Markt verschiedene Produkte rund um das «fruchtig blaue Wunder aus der Region», wie es Culinarium in der Medienmitteilung nennt, kosten und kaufen.

Heuer werden 3900 Tonnen Zwetschgen erwartet und damit 30 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die Ostschweiz ist mit 66 Hektaren nach der Nordwestschweiz mit 69 Hektaren die zweitgrösste Anbauregion der Schweiz. Schweizer Zwetschgen werden nach strengen ökologischen Richtlinien produziert. (pd)