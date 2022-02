Wetterglück Warum das Jubiläum «50 Jahre Rickenloipe» trotz vieler Regenfälle im Vorfeld doch noch durchgeführt werden konnte 17 von 45 Loipenkilometern waren am Wochenende auf dem Ricken geöffnet. Das bescherte den Organisatoren des Jubiläumsanlasses viele Langläuferinnen und Langläufer.

Eine Delegation des «fit bike team» aus Wil liess sich den Jubiläumsanlass des Vereins Rickenloipe nicht entgehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Freitag wäre statt Langlauf auch ein Schwimmwettbewerb möglich gewesen. Durch die Regenfälle in der Nacht zuvor hatte sich vor dem Clubhaus der Rickenloipe ein kleiner See gebildet. Aufatmen in den frühen Morgenstunden, als Schneefall einsetzte. Der Jubiläumsanlass «50 Jahre Rickenloipe» am Wochenende war gesichert.

Was am Samstag und Sonntag dann abging, entlockte Manuel Rüegg, Vizepräsident und Clubhauschef des Vereins Rickenloipe, am Ende die Aussage:

Vizepräsident Manuel Rüegg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es ist super gelaufen und dazu haben die Loipen gehalten.»

Dafür benötigte es in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Sondereffort von Loipenchef Roman Bleiker und seinen Helferinnen und Helfern. Sie brachten es fertig, dass den Langläuferinnen und Langläufern 17 von 45 Loipenkilometern zur Verfügung standen.

Volkslauf stiess auf grosses Interesse

Nebst den Aktivitäten auf den Loipen, präsentierten sich diverse einheimische Betriebe im «Hochmoordörfli». Ein Wachs- und Skiteststation rundeten das Angebot ab.

Wer wollte, konnte sich seine Ski gleich vor Ort wachsen lassen. Das Angebot wurde gut genutzt. Bild: Beat Lanzendorfer

Eigentlicher Höhepunkt der zweitägigen Feierlichkeiten war ein Volkslauf, der an frühere Jahre erinnern sollte. Über 150 Teilnehmende nahmen das Rennen auf den schmalen Latten unter die Füsse.

Die Miene der Ricken-Loipe-Mitglieder hat sich den äusseren Bedingungen angepasst. In der Mitte Loipenchef Roman Bleiker. Bild: Beat Lanzendorfer

«Viele haben den Wunsch geäussert, den zweitägigen Anlass zu wiederholen, speziell der Volkslauf stiess auf grosse Resonanz», sagte Manuel Rüegg abschliessend. Deshalb schloss er eine Fortsetzung nicht aus.