Wetterfrosch Thomas Bucheli: «Reklamationen sind sehr selten»

Der aus dem Fernsehen bekannte Meteorologe Thomas Bucheli erklärt, dass Meteo Schweiz heute den Hauptsitz am Flughafen Kloten und nicht mehr in Zürich hat. Er reist selber häufig ins Ausland und rät all seinen Mitarbeitern, das ebenfalls zu tun.