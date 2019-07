Werner Schlegel trotzt der Hitze und holt als einziger Toggenburger einen Kranz beim Nordostschweizer Schwingfest in Hallau Mit diesem Erfolg hat der 17-jährige Hemberger den wohl entscheidenden Schritt zur Qualifikation für das Eidgenössische im August in Zug zurückgelegt. Pascal Schönenberger

Riesiger Jubel bei Werner Schlegel nach seinem Sieg im sechsten Gang, der ihm den Kranz eintrug. (Bild: Janine Kid)

Am Sonntag fand in Hallau das Nordostschweizer Verbandsschwingfest statt. Als Sieger ging der Bündner Saisondominator Armon Orlik hervor, der im Schlussgang den Thurgauer Domenic Schneider bezwang. Die Bilanz der Toggenburger sieht durchzogen aus. Als einziger kehrte der Hemberger Werner Schlegel mit einem Kranz in die Heimat zurück.

Im fünften Schlussrang klassiert

Der 17-jährige Schlegel reiste nach der guten Leistung am Schwarzsee Schwinget mit viel Selbstvertrauen ins Winzerdorf Hallau. Der Wetterbericht vermeldete schon im Voraus, dass es heiss werden wird. Dies traf dann am Sonntag auch ein und das Thermometer kletterte weit über die 30 Grad Marke hinaus. Für die Schwinger war klar, sie mussten sich während der einzelnen Gänge im Schatten abkühlen.

Auf die Frage zur Hitze antwortete Schlegel: «Ich habe sie während der Gänge ausgeblendet und konnte dadurch immer angreifen.» Mit seiner Taktik kam der junge Toggenburger auch zu seinem Erfolg. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen klassierte er sich am Abend im fünften Schlussrang und durfte sich zum ersten Mal den Teilverbandskranz aufsetzen lassen. Beachtlich im Alter von 17 Jahren.

Hitze und Pech verhindern weitere Auszeichnungen

Für die anderen St.Galler im Team um Jörg Abderhalden waren die Hitze und das Pech im letzten Gang zu gross. Michael Rhyner, Beat Wickli, Marcel Räbsamen, Rico Baumann, Damian Ott oder Christian Bernold konnten im letzten Gang nicht überzeugen und mussten mit Niederlagen oder einem Viertelpunkt zu wenig ohne Kranz nach Hause reisen.

Die St.Galler erkämpften sich somit in Abwesenheit von Daniel Bösch nur drei Kränze. Pirmin Gmür aus Amden und Lars Geisser aus Mörschwil konnten nebst Schlegel das Eichenlaub in Empfang nehmen. Auch Schwingerkönig Arnold Forrer kam nicht auf Touren und musste das Fest mit zwei Siegen und vier Gestellten im 13. Schlussrang beenden. Für Jörg Abderhalden, der die St.Galler Schwinger in der Einteilung vertrat, lief der sechste Gang überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen.

Die letzte Chance kommt in Stein

Am kommenden Sonntag findet im appenzellischen Stein das letzte Kranzfest für die Qualifikation zum Eidgenössischen in Zug statt. Die St.Galler können am Appenzeller Kantonalschwingfest nochmals um den Kranz kämpfen, bevor in der kommenden Woche die Selektion für das Eidgenössische bekannt gegeben wird. Somit sind anfangs Juli alle Kranzfeste auf Stufe Kanton der diesjährigen Saison Geschichte.