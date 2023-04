Werdenberg Anzahl Kinder steigt: Ausweitung des Betreuungsangebots ist geplant Der Verein Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald hat am Mittwochabend im Altersheim Möösli seine Hauptversammlung abgehalten.

Das «Sunneschychörli» an der HV des Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald. Bild: Hansruedi Rohrer

In der Cafeteria begrüsste Präsidentin Christine Egger-Schöb die Mitglieder und Gäste. Einleitend erfreute das «Sunneschychörli» aus Grabs unter der Leitung von Heidi Gantenbein die Anwesenden mit traditionellen Liedern.

Christine Egger-Schöb führte anschliessend durch die HV. Das Betriebsjahr 2022 sei mit einem grossen Projektaufwand verbunden gewesen, sagte sie. Es erfolgte ein Ausbau der Betreuungsplätze auf allen Ebenen. So gab es eine Platzerweiterung in der Kita Tubechnopf in Grabs, die Kita in Gams mit 16 neu geschaffenen Betreuungsplätzen wurde eröffnet, und der Schülerhort Plus in Gams zog in das angrenzende Haus der Familie Kesseli.

Nicht nur in Gams würden die Kinderzahlen steigen, erwähnt der Bericht der Präsidentin. «Auch die Gemeinden Grabs und Sennwald verfolgen zusammen mit der Schulraumplanung für die kommenden Jahre die Weiterentwicklung der Tagesstrukturen und ein erweitertes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder», schreibt Christine Egger-Schöb weiter.

Die Spitalregion signalisiert Interesse

Die Spitalregion RWS sei ebenfalls interessiert, zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen und den Aufbau einer Kita in der Nähe des Spitals zu unterstützen. Veränderungen im Betrieb seien nötig, das Augenmerk werde auf Qualität, Strukturen und Vernetzung der Standorte gelegt. Die Präsidentin verdankte die wertvolle Arbeit der Mitarbeitenden an der Basis. Sie würden nämlich einen ausgezeichneten Qualitätsstandard sichern und mit viel Motivation und Freude Kinderaugen tagtäglich zum Strahlen bringen.

Die Offenheit für Neues und für Veränderungen seien im Berichtsjahr besonders gefordert gewesen, hielt Geschäftsleiterin Rita Zäch fest. Auch das Gemeinschaftsgefühl und der gruppenübergreifende Austausch zwischen allen Mitarbeitenden zu stärken, sei immer wieder eine wichtige Aufgabe.

Ein spannendes Betriebsjahr

An der Hauptversammlung blickte Senida Durmisi als Leiterin Betreuung auf das Betriebsjahr 2022 zurück. Die intensive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und den Familien gestalte sich immer wieder interessant. Mit Bildern zeigte die Leiterin die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Per Ende 2022 wurden 317 Kinder aus 217 Familien und 21 unterschiedlichen Nationalitäten betreut. Die Kinderbetreuung beschäftigt 38 Mitarbeitende. Zurzeit werden vier Kitas, vier Schülerhorte und ein Mittagstisch an acht Standorten in drei Gemeinden geführt.

Die Finanzplanung rechnet mit Gewinnen

Trotz einigen Projekten, die im Voraus nicht geplant worden seien, zeige sich das Ergebnis in der Jahresrechnung erfreulich, erwähnte Pascale Hartmann vom Ressort Finanzen. Die Jahresrechnung 2022 resultiert mit einem Gewinn von 11 628 Franken. Das Budget sieht für 2023 einen Gewinn von rund 15000 Franken vor.

Pamela Lepi und Markus Kohler haben den Rücktritt als Mitglieder der Kommission Pädagogik erklärt. Neu in dieses Gremium sind an der Versammlung Sonja Schädler und Isabelle Suter gewählt worden. Die Geschäftsstelle der Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald ist ab 1. Mai dieses Jahres neu an der Fabrikstrasse 24 in Grabs zu finden. Am Schluss bot ein feiner Apéro Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein und für angeregte Gespräche.