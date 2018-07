Interview

«Wer, wenn nicht wir»

Vom 11. bis 23. September finden in den amerikanischen Südstaaten, genauer in Tryon (North Carolina), die Weltreiterspiele statt. Dabei auch ­Voltige Lütisburg. Nach mehreren Silbermedaillen an WM und EM wollen die Toggenburger­innen wieder einmal Gold ge­winnen.