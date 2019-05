Wenn es wieder in den Ohren juckt – Lichtensteiger Lokal startet in neue Konzertsaison Die kleine Scheune, die in der Stadtau in Lichtensteig steht, verwandelt sich auch diesen Sommer zum Konzert- und Kulturlokal. Eine Änderung gibts jeweils zu Monatsbeginn. Corinne Bischof

Die Konzertsaison startet mit dem Trio Sons of Morpheus. (Bild: PD)

Antonia Dobler. (Bild: Rudolf Steiner)

Mit der neuen Saison in der alten Industriescheune von «Behind the Bush Produktions» kommt etwas Neues hinzu: Die Stützli-Jams. Diese werden immer Anfangs Monat stattfinden. «Dabei können alle Musiker aus der Region zusammenkommen und gemeinsam musizieren», erklärt Antonia Dobler. «Es ist eine offene Bühne – jeder, den es in den Fingern juckt, darf mitspielen», meint sie. Dabei wird auch ein erfahrener Musiker mit auf der Bühne stehen und den Abend ein wenig leiten.

«Wir freuen uns schon sehr auf die kommende Saison», doppelt Dobler nach. Sie ist einer der führenden Köpfe der Konzertveranstalter und verrät, auf was man sich diesen Sommer freuen darf. Sie sagt:

«Wir haben sehr besondere, talentierte Musiker auf unserer Bühne. Es sind alles Bands, die in der Schweiz gerade am aufkommen sind.»

Eröffnung mit Basler Rockband

Eröffnet wird die Konzertsaison am Samstag, 1. Juni, mit der Basler Rockband Sons of Morpheus. «Ein klanggewordener Rausch zwischen Stoner, Blues, Rock und wabernder Psychedelik, zwischen dem ehrwürdigen Glanz des Gestern und dem ahnungsvollen Raunen des Morgen», verspricht Behind The Bush auf der Website.

Abschluss mit Berner Rapperin

Im Juli geht die Konzertreihe in die nächste Runde. Mit Motek und Los Gatillos betreten am Samstag, 6. Juli, und Freitag, 19. Juli, zwei unkonventionelle Bands die Bühne. Während der Winterthurer Musiker Motek mit seiner Trompete und dem Mix aus alt und neu in keine Schublade passt, lassen Los Gatillos mit Texten auf Französisch, englisch und deutsch Folk und Blues entstehen. Am 17. August kommt eine aussergewöhnliche Frau mit einer aussergewöhnlichen Stimme: Die arabische Sängerin Elina Duni nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Begleitung von Gitarrist Rob Luft auf eine Reise durch zeitlose Volkslieder.

Weiter geht die Saison am 31. August mit der Genfer Band Duck Duck Grey Duck: «Zwischen Retro-Romantik, Rock’n’Roll, Soul-Surf-Garage und Jazz-Auswüchsen, kredenzt Duck Duck Grey Duck Unerwartetes und Überraschendes». Abschliessen wird die Saison die berner Rapperin und Sängern Miss-C Line am 14. September. Sie überzeugt mit einer unverwechselbaren Fusion aus Hip Hop und Jazz, Soul und Groove und bildet die letzte Facette des Konzertprogrammes.