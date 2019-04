Der Verkehr auf Toggenburger Strassen nimmt nur leicht zu Im vergangenen Jahr haben über 47 Millionen Fahrzeuge eine der 19 Zählstationen im Toggenburg passiert. Spitzenreiter ist mit einem Tagesdurchschnitt von über 19'400 Fahrzeugen die Umfahrung Bazenheid. Sabine Camedda

In Pendlerzeiten zeigt sich ein anderes Bild, damit schafft es die Umfahrung Bazenheid zur meistbefahrenen Strecke im Toggenburg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Der Verkehr rollt auf der Kantonsstrasse im Toggenburg. Über 47,2 Millionen Motorräder, Autos und Lastwagen wurden im vergangenen Jahr von einer der 19 Verkehrszählstationen im Toggenburg registriert. Im Vergleich zum Vorjahr hat dieses Total um knapp 60'000 Fahrzeuge oder 0,13 Prozent zugenommen.

Diese Zahl liegt weit unter dem kantonalen Durchschnitt, der um 1,3 Prozent angestiegen ist. Jedoch fielen bei dieser Rechnung die Zählstellen in der Ebnat-Kappler Horben, im Ibergtunnel in Wattwil und im Chrummbach zwischen Wattwil und Hemberg ausser Betracht. An diesen drei Messpunkten konnten aufgrund von längeren Baustellen keine genauen Zahlen ermittelt werden.

Umleitung macht sich bemerkbar

Nach wie vor ist die Umfahrungsstrasse Bazenheid die am meisten befahrene Strasse im Toggenburg. Mehr als 7 Millionen Fahrzeuge sind an der Zählstelle vorbei gefahren, dies entspricht einem Jahresmittel von über 19'400 Fahrzeugen pro Tag. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent ist nur klein.

Merklich angestiegen ist der Verkehr auf der Strasse zwischen Bütschwil und Ganterschwil. Mit 1,06 Millionen gezählten Fahrzeugen hat das Verkehrsaufkommen um über einen Viertel zugenommen. Der Grund hierfür liegt bei einer Strassensperrung. Die Kantonsstrasse zwischen der Thurbrücke in Lütisburg und Neugonzenbach wurde im vergangenen Jahr während zweier Wochen saniert und in dieser Zeit wurde der gesamte Verkehr über Ganterschwil umgeleitet.

Wenig erstaunlich fällt der Tag mit dem höchsten Verkehrsaufkommen bei der Zählstelle Bütschwil-Ganterschwil in diese Zeit. Dann wurden über 16'000 Fahrzeuge verzeichnet.

Die Umleitung wegen der Sperrung der Kantonsstrasse spiegelt sich in der Statistik wider: In Sommer fuhren viermal so viele Autos auf der Strecke zwischen Bütschwil und Ganterschwil als im jährlichen Durchschnitt. (Bild: Ruben Schönenberger)

Um 9,5 Prozent hat der Verkehr auf der Umfahrung Lichtensteig zugenommen. Im vergangenen Jahr wurde bei dieser Zählstation erstmals die 5-Millionen-Marke überschritten. Merklich Mehrverkehr gab es auch auf der Schwägalp (+5,9 Prozent), im Hoffeld bei Mogelsberg (+4,2 Prozent) und im Befang in Wildhaus (+3,9 Prozent).

Punktuell weniger Verkehr in der Zentrumsgemeinde

Vergleiche der verschiedenen Zählpunkte in der Gemeinde Wattwil zeigen im Vergleich zum Vorjahr kein klares Bild. An der Ebnaterstrasse gab es mit einem Plus von 4,6 Prozent den grössten Zuwachs. Auch im Hummelwald und in der Wis wurden mehr Fahrzeuge registriert. In Bunt hingegen kam es zu einem Rückgang von über 9 Prozent. Trotzdem passierten noch über 2,33 Millionen Fahrzeuge die Zählstelle.

Aufgrund von Baustellen vergleicht der Kanton die Ergebnisse in der Wilerstrasse und in der Brendi in den Jahren 2016 und 2018. An beiden Messpunkten wurde weniger Verkehr verzeichnet. In der Brendi war der Rückgang mit 12,6 Prozent recht gross, an der Wilerstrasse betrug er auf die zwei Jahre gesehen 2,6 Prozent.

Massiv höheres Verkehrsaufkommen

Die kantonale Statistik weist jeweils aus, an welchem Tag an welcher Messstation der höchste Tageswert gemessen wird. Auf der Schwägalp-Passhöhe war dies im letzten Jahr der 1. August. Am Bundesfeiertag fuhren über 4000 Fahrzeuge an dieser Messstation vorbei, der Durchschnitt über das ganze Jahr beträgt pro Tag gerade einmal 1145 Fahrzeuge.

An verschiedenen Punkten in Wattwil wurde an einzelnen Tagen fast dreimal so viel Verkehr gezählt wie im Durchschnitt. Am Messpunkt Brendi war dies der 26. Mai, im Bunt der 21. August. Beim Höchstwert des Verkehrsaufkommens im Befang in Wildhaus lässt sich meistens auf das Wetter und die Schneesituation schliessen. Im vergangenen Jahr war der 14. Januar der Rekordtag. Ein Sonntag.