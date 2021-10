Weltenbummler Die Weltreise eines Lichtensteigers, Teil 2: Das verlorene Handy und das Land, das es nicht gibt Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Er will so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im zweiten Teil seines Reiseberichts beschreibt er seine Erlebnisse in Griechenland und in der moldawischen Region Transnistrien.

Der Hoteleingang in Transnistrien mit Statue des russischen Revolutionsführers Lenin. Drinnen wollte der Besitzer Florin Hinterberger dann eine Handgranate in die Hand drücken. Bild: PD

Da stehen wir wieder an der griechischen Strasse. Ohne mein Handy. Dieses ist vor fünf Minuten auf der Rückbank eines Autos weggefahren. Ich male mir das Schlimmste aus. Keine Fotos mehr, keine Kontakte, kein E-Banking. Wir sind in einem verschlafenen Bauerndorf namens Gouriotissa. Im Gespräch mit dem Fahrer haben wir zuvor erfahren, dass er auf dem Weg zu seiner Mutter war, die zwei Dörfer weiter wohnt. Keine Ahnung in welcher Richtung.

Wir fragen im ganzen Dorf herum. Weisse Haare, vielleicht 40 Jahre und ein weisses Auto, genauer können wir ihn nicht beschreiben. Obwohl wir kaum jemanden verstehen, wird das ganze Dorf aktiv. Wer ein Handy hat, ruft seine Bekannten aus den umliegenden Dörfern an. Zwei Jungs werden unsere Spezialagenten und fahren mit dem Scooter in die Dorfzentren, ohne Erfolg. In der Zwischenzeit lernen wir Nikov kennen, den liebevollen Besitzer des einzigen Cafés in Gouriotissa. Er bekocht uns und hört einfach nicht mehr auf, uns ein frisches Bier auf den Tisch zu stellen, wenn eines leer geworden ist.

Florin Hinterberger im Gespräch mit Einwohnerinnen und Einwohnern von Gouriotissa, die ihm helfen wollten, sein Handy wiederzufinden. Bild: PD

Am nächsten Tag versuchen wir es auf eigene Faust und klappern Bauernhöfe und Dorfplätze ab. Das Handy haben wir nicht gefunden, dafür Menschen, die uns wie ihre eigene Familie behandelten. Noch einen Tag später dann das Glück. Der Fahrer hat das Handy gefunden und bringt es uns vorbei.

Die Route von Florin Hinterberger.

Mein 30. Geburtstag in Rumänien

Mit Autostopp, Bus und Zug machen wir uns auf in Richtung Rumänien. In wenigen Tagen werde ich 30 Jahre alt sein und wenn ich ehrlich bin, war dieses Ereignis wohl auch mit ein Grund, warum ich auf diese Weltreise aufgebrochen bin.

An der bulgarisch-griechischen Grenze, Reiseziel Rumänien. Bild: PD

Ein Tag vor dem Geburtstag wird mir mulmig. Weit weg von meinen Freunden und meiner Familie, irgendwo in einem heruntergekommenen Hostel in Bukarest soll ich am nächsten Tag meinen 30. Geburtstag feiern?

Als es dann Mitternacht schlägt, stosse ich mit einem Pariser Pärchen, zwei deutschen Architekten, ein paar einheimischen Studenten und mit meiner Freundin auf das neue Kapitel an. Obwohl ich kaum jemanden länger als 24 Stunden kenne, fühle ich mich fast wie zu Hause. Am nächsten Morgen überrascht mich meine Freundin dann noch mit Schoggigipfeli-Kuchen. Der perfekte Start in den Geburtstag.

Geburtstagskuchen, mal anders. Florin Hinterberger feierte seinen Dreissigsten in einem heruntergekommenen Hostel in Bukarest. Bild: PD

Das Land, das nicht existiert

Wir durchqueren das wunderschöne Transsylvanien und erreichen Moldawien. Irgendwann kommen im Landesinneren plötzlich Grenzwächter in Sicht und wir müssen unsere Pässe vorweisen. Wir sind in Transnistrien angekommen.

Florin Hinterberger und seine Freundin beim Wandern in Transsylvanien. Bild: PD

Transnistrien ist eine unabhängige Region in Moldawien mit eigener Währung, eigenem Militär und eigener Regierung. Dennoch ist es auf keiner Karte aufzufinden. Eine Mitfahrerin im Bus erklärt in abgehacktem Russisch, dass hier alles anders sein soll als im Rest des Landes. Sie verlässt uns mit: «Welcome to Sovjet Union!»

Spass im geisterhaften verlassenen Vergnügungspark in Transnistrien. Bild: PD

Tatsächlich spricht sich eine grosse Mehrheit der Bevölkerung Transnistriens für die Angliederung an Russland aus. Als wir im Hostel ankommen, will mir der Besitzer zum Spass eine scharfe Handgranate in die Hand drücken. Mal schauen, was wir hier sonst noch so erleben.