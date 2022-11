WELTENBUMMLER Die Weltreise eines Lichtensteigers ist zu Ende: Denguefieber und Tränen auf über 5000 Metern zum Abschluss Beim Abschied von zwei Freundinnen spürt Florin Hinterberger, dass sich seine Reise ihrem Ende nähert. Zuvor schüttelt ihn das Denguefieber durch. Eine Wanderung auf einen hohen Pass krönt seine Weltreise. Der 14. und letzte Teil der Serie.

Überglücklich, mit der Gruppe den Pass erreicht zu haben. Bild: Florin Hinterberger

In Nepal habe ich vieles vor. Obwohl ich auf meiner Reise bereits einige Wanderungen gemacht habe, habe ich hier die Möglichkeit, noch tiefer in die himalajischen Berge einzutauchen. Dazu kommt, dass ich seit 14 Monaten wieder das erste Mal Schweizer Freunde treffe. Die Freude ist riesig, als ich meine Kindergartenfreundin, Sandra Hüppi, mit ihrer Schwester Laura am Flughafen in Kathmandu abholen darf, denn die Sehnsucht nach meinem Zuhause wird langsam immer stärker.

Florin Hinterberger (links) geniesst mit Laura Hüppi (Mitte) und Sandra Hüppi (rechts) eine Kanusafari. Bild: Florin Hinterberger

Mit Denguefieber im Spital

Bevor wir aber gemeinsam auf eine grosse Wanderung aufbrechen, durchforsten wir im Süden des Landes den Urwald nach Tigern und Nashörnern. Da macht mir der Stich einer Mücke einen Strich durch die Rechnung. Nach einiger Zeit fühle ich mich schwach und suche den Arzt des Dorfes auf: 41 Grad Fieber.

Nach Rücksprache mit der Rega wird mir empfohlen, sofort das nächstgelegene Spital aufzusuchen. Durch eine Blutprobe erfahre ich, dass ich Denguefieber habe. Die Symptome der Tropenkrankheit ähneln teilweise der einer sehr starken Grippe. Sie kann aber auch zu inneren Blutungen führen.

Trotz Denguefieber noch guten Willens im Spital. Bild: Florin Hinterberger

Ohne Energie verbringe ich die nächsten Tage im Krankenhaus, angehängt an Infusionen und vollgestopft mit Tabletten. Die Hygiene lässt leider zu wünschen übrig. Insgesamt drei Kakerlaken muss ich während dieser Zeit auf meiner Toilette beseitigen. So habe ich mir meinen 31. Geburtstag nicht vorgestellt. Einen kleinen, aber feinen Trost bieten mir meine zwei Freundinnen, als sie mir eine Schachtel mit einer bekannten Toggenburger Schokoladenwaffel schenken.

Weitere fünf Tage muss ich mich in einem Hotel erholen, bevor mir der Arzt die Erlaubnis gibt, weiterzureisen. Zumindest sind in dem Fall die Toiletten sauber. Es bleibt mir nur noch wenig Zeit, um die Gesellschaft meiner Besucherinnen zu geniessen, und als sie abreisen, ist auch für mich klar: Ich will noch Nepal erkunden, aber dann ist es Zeit für mich, heimzukommen.

Rund um die Annapurna

Eine der bekanntesten Wanderungen ist der Annapurna-Rundgang, bei dem man sich für zwölf Tage eingekesselt von riesigen Bergen durch steile Täler schlängelt. Da mich die Krankheit einige Kilos gekostet hat, leiste ich mir einen Träger und begleite eine Gruppe von Europäern.

Wunderschöne Aussicht auf einer Tageswanderung während des Annapurna-Rundgangs. Bild: Florin Hinterberger

Unser Abenteuer beginnt ungewiss. Die ersten Tage regnet es ständig und wir treffen viele, die wegen Lawinen- und Erdrutschgefahr umkehren. Über unsere Köpfe fliegen zahlreiche Helikopter, welche Reisende aus den gefährlichen Gebieten retten. Das Wetter bessert sich glücklicherweise und so geniessen wir die Abgelegenheit. Beinahe bei jeder Mahlzeit gibt es Dal Bhat, ein nepalesisches Gericht mit Linsensuppe und Reis. Wir sind umgeben von Yaks, Reisfeldern und buddhistischen Tempeln.

Ein Pass auf über 5000 Metern zum Abschluss

Die grösste Hürde der Wanderung besteht in der Überquerung des Thorong-La-Passes. Um drei Uhr morgens stehen wir auf, um mehr als 1000 Höhenmeter zu erklimmen. Beim Sonnenaufgang erreichen wir ziemlich erschöpft den 5416 Meter hohen Pass, ausgelaugt durch die dünne Luft. Mir kommen die Tränen. Zuerst vor Freude, dann mischt sich auch Melancholie ein. Diese Besteigung bedeutet für mich das letzte Kapitel des wohl grössten Abenteuers meines Lebens. Es ist ein krönender Abschluss.

Die Wanderung über den Thorong-La-Pass ist hart und kalt. Bild: Florin Hinterberger

Ich steige ins Flugzeug und fliege über die Städte, in denen ich viele Erfahrungen gemacht habe. 15 Monate habe ich per Anhalter für diese Distanz gebraucht, jetzt lege ich sie in weniger als 24 Stunden zurück. In Zürich werde ich mit Kuhglockenklang und einem Schoggigipfeli von meinen Eltern und einem meiner besten Freunde empfangen. Ich bin zu Hause.