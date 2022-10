Weltenbummler Die Weltreise eines Lichtensteigers: Friedlichste Stille im lautesten Land Reisemüde nistet sich der Lichtensteiger Weltreisende Florin Hinterberger in Yoga- und Meditationszentren ein. Er sitzt dazu lange Zeit auf dem Boden und merkt dabei, was er vermisst. Teil 13 der Serie.

Der Weltenbummler und weitere Retreat-Teilnehmende danken der Nonne für den Unterricht. Bild: Florin Hinterberger

Nachdem ich die Schweiz vor über einem Jahr verlassen habe, darf ich ehrlich zugeben, dass ich ab und zu reisemüde bin. Ich nehme mir deshalb vor, in Indien nicht viel herumzureisen, sondern mich nur an wenigen Orten einzunisten und verschiedene Facetten der Spiritualität zu erkunden, ähnlich wie es bereits die Hippies in den 1960er-Jahren gemacht haben. Der obligatorische Besuch vom Taj Mahal darf dabei aber natürlich auch nicht fehlen.

Florin Hinterberger und Gisela Etter, mit der er vor einem Jahr die Reise antrat und die sich dann trennten, bei einem Wiedersehen vor dem Taj Mahal. Bild: Florin Hinterberger

Retreat in der Yoga-Hauptstadt der Welt

Den ersten Halt mache ich am Rande des himalajischen Gebirges in Rishikesh, welche auch bekannt ist als Yoga-Hauptstadt der Welt. Bereits die Beatles sind 1968 hierher angereist, um sich tiefer mit Meditation und Yoga zu beschäftigen. In dieser friedvollen Umgebung sind mehr als 30 ihrer Songs entstanden.

Ich entscheide mich für ein einwöchiges Yoga-Retreat und merke dabei, dass hinter Yoga weit mehr steckt, als wir uns typischerweise in der Schweiz gewohnt sind. Es ist eine ganze Lebensphilosophie, welche mit Hilfe eines gesunden Geistes und Körpers ohne irgendwelche materiellen Bedürfnisse die Erleuchtung als Ziel hat.

Sonnenaufgang in der Nähe von Rishikesh mit dem Himalaja im Hintergrund. Bild: Florin Hinterberger

Innert weniger Tage fühlt sich mein rucksackgeplagter Rücken wie neu an und für das erste Mal in meinem Leben kann ich meine Zehen mit gestreckten Beinen berühren. Obwohl ich die Meditation und den sportlichen Teil sehr faszinierend finde, kann ich mich doch nicht ganz mit den teilweise übernatürlichen Geschichten identifizieren.

Tibetisches Buddhismus-Retreat am Heimat-Ort des Dalai Lama

Da mich Yoga nicht ganz überzeugt hat, zieht es mich noch tiefer in die himalajischen Berge nach Dharamsala, eine im Urwald gelegene Stadt, welche Heimat ist für den im Exil lebenden Dalai Lama. Mit ihm wohnen hier auch noch zahlreiche Tibeter, die vor über 60 Jahren aus ihrem Land flüchten mussten. Aus diesem Grund ist es mir möglich, in einem tibetischen Buddhismus-Zentrum ein Meditations-Retreat zu machen.

Für zehn Tage gebe ich mein Smartphone her und verbringe meine Zeit hauptsächlich im Stillen mit einigen Vorlesungen und Meditationen. Die Regenwald-Umgebung ist surreal, der Monsun wütet heftig und die Affen machen uns das Leben schwer. Ich aber wende mich nach innen und fühle eine Ruhe und Gelassenheit, wie ich sie schon lange nicht mehr verspürt habe. Mir wird klar, wie wichtig mir gewisse Menschen in meinem Leben sind und ich empfinde tiefe Dankbarkeit für sie.

Umgeben von tibetischen Gebetsfahnen in Dharamsala geniesst der Weltenbummler die Stille. Bild: Florin Hinterberger

Der tibetische Buddhismus ist meiner Meinung nach sehr logisch und rational aufgebaut. Das Ziel ist dabei auch hier die Erleuchtung und absolute Glückseligkeit, was zu einem grossen Grad mit Meditation erreicht werden soll. Erleuchtet werde ich in den zehn Tagen zwar nicht, aber es inspiriert dazu, ein anspruchsvolleres Meditations-Retreat zu machen.

Intensives Vipassana-Retreat

Nachdem ich mich für eine Weile wieder ins indische Chaos mit den Strassen voller Kuhfläden und Abfall begebe, tauche ich ins nächste Retreat ein. In der Vipassana-Technik wird nicht viel über den Buddhismus erzählt, es geht hier vor allem um die Meditation, und das über zehn Stunden am Tag.

Chaotischer Verkehr in Indiens Hauptstadt Delhi. Bild: Florin Hinterberger

Der Inder ist sich gewohnt, viel und lang auf dem Boden zu sitzen, aber für mich war das eine enorme Herausforderung. Man lernt, dass nichts beständig ist und, dass der Schmerz irgendwann auch wieder nachlässt. Die Vergänglichkeit aller Dinge wird nicht im Kopf verstanden, sondern im Körper erfahren.

Auch während des zweiten Retreats wird mir wieder einiges deutlich. Ich denke zurück an mein Leben in der Schweiz und vermisse die einfachen Sachen wie zum Beispiel einen «Dunstigobigjass» mit Freunden oder Familie. Bevor ich aber an eine Heimkehr denke, freue ich mich aufs Land der Achttausender, Nepal.