Welewäg Grümpi, wir haben dich vermisst Das Grümpelturnier in Ebnat-Kappel ist legendär. Dabei geht es aber nicht nur um Fussball, auch das gesellige Beisammensein ist ein wichtiger Bestandteil des Anlasses.

Das Grümpelturnier Ebnat-Kappel ist eine Institution. Bild: Sabine Camedda (2018)

Wir hätten zwei Kater. Immer noch. Einen im Kopf, den anderen in den Wadenmuskeln. Stinkende Noppenschuhe und vor Schlamm triefende Stulpen würden vor den Türen stehen. Wir hätten den Sieger-Schinken oder Speck oder Käselaib eingefroren und würden am Stammtisch Geschichten von verlorenen Halbfinals und gewonnenen Handynummern erzählen. Würden.

Vergangenes Wochenende hätte das Grümpi Ebnat-Kappel stattfinden sollen. Hätte. Leider blieb das feuchtfröhliche auf das Wetter beschränkt, und weil wir nur in Erinnerung schwelgen können, bringe ich die schönsten Grümpi-Momente zu euch in die trockenen Stuben.

Die Namen

Leise sind sie nicht, die Speaker am Grümpi und doch sind die Paarungen oft schlecht zu verstehen. Das aufgrund immer neuer, neunmalkluger Namen wie «gege gege», «de Speaker isch em Tubel» oder «Platz 1». Das gibt dann so lustige Kombinationen wie: «Die Olaola’s spielen auf Platz 1 gegen Platz 1» oder «De Speaker isch en Tubel spielt auf Platz 3 gege gege gege.» Ha ha, wie lustig und doch muss ich jetzt schmunzeln, wenn ich die Paarungen so leise vor mich hinsage.

Die Spiele

Es ist nur ein Grümpi. Ein Plauschturnier, bei dem der «Plausch» im Vordergrund stehen sollte. Mit Betonung auf «sollte». Oft entwickeln sich Dorfduelle zu halben Schlachten um Ruhm und Ehre. Grosse Zehen werden mit Bällen verwechselt, Schiedsrichter beleidigt und Bälle in die Zuschauerränge katapultiert. Wer übrigens die Fussballregeln ehrt, sollte sich Grümpis lieber nicht zu Gemüte ziehen, so etwas wie Abseits gibt es da nicht.

Der WC-Wagen

Aussenstehende mögen sich nun fragen, warum ein WC-Wagen in dieser Aufzählung eine Erwähnung verdient. Es ist kein sonderlich spezieller WC-Wagen, der am Grümpi steht, und trotzdem ist er irgendwie Klassentreffen und Stammtisch zugleich. Oft werden dort Menschen angetroffen, die man nur noch aus dem Freundschaftsbuch der zweiten Klasse kennt. Ausserdem gibt es dort Wasser, kaltes Wasser und schon an so manchem Grümpi hatte die Sonne mit den Kickenden wenig bis kein Verbarmen.

Das Fest

Lange Zeit war die Rundbar gleich neben dem Fussballfeld der Place to be nach einem gelungenen oder ziemlich misslungenen Fussballtag. Mittlerweile hat sich das Fest auf die andere Gleisseite verlagert. Zu Bon-Jovi-Imitaten oder den Fäaschtbänklern wird getanzt, gesungen und auf den Festbänken geschaukelt. Wichtig: Die Tische sind tabu. Wer das Risiko einer Besteigung doch eingeht, muss mit einer Zurechtweisung durch eine Sicherheitsperson rechnen. Zu Gesang und Getränk gibt es Bratwurst und Bürli.

Wer mit dem Onkel oder der Grosstante der besten Kollegin schliesslich auf der kleinen Holzbühne genug getanzt hat, wechselt ins «Partyzelt» nebenan. Allgemein ist das Feiern am Grümpi jeweils ein ständiges Hin und Her: Zwischen verschiedenen Zelten, verschiedenen Freunden, Essen, Musik, Spaghetti-Zelt, WC-Wagen, Bankautomat, Sporttasche – landen tut man am Ende des Abends meistens vor dem Velo.

Der Heimweg

Das Gute am Grümpi oder allgemein an lokalen Festen: Man kann mit dem Velo anreisen. So bilden sich jeweils spätnachts oder frühmorgens bunt gemischte Fahrgemeinschaften, die lautstark singend mit ihren Lichtern leuchtende Punkte in die Nacht zeichnen. Wie kleine Glühwürmchen. Diejenigen, die nicht mehr Velo fahren können, landen manchmal auch auf Traktoren, die auf dem Weg zum Mähen sind. Diejenigen, denen die Bar allzu verlockend und das Bett allzu weit erscheint, verschlägt es manchmal auf das satte Grün der Fussballwiese, wo das «gege gege» aus den Lautsprechern sie dann am nächsten Morgen aus dem Schlaf reisst.

Liebes Grümpi, wir hätten uns dich gewünscht. Wären bereit gewesen. Umso grösser ist nun die Vorfreude auf das kommende Jahr und ein bisschen sind wir doch froh, keinen Kater mehr zu haben.