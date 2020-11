Weiter als Genossenschaft: Hallowil-Plattform geht an Niklaus Jung über Die Geschichte der Onlinezeitung «Hallowil.ch» geht weiter: Niklaus Jung übernimmt die Nachrichten-Plattform und überführt sie in eine breit abgestützte Genossenschaft. «Ich bin überzeugt, dass die aktuell über 150'000 Leserinnen und Leser weiterhin regionale News in der Online-Zeitung Hallowil.ch lesen möchten», sagt Niklaus Jung zur Übernahme.

Niklaus Jung, übernimmt per 1.1. 2021 die Plattform von Kanawai Medien AG. Thomas Feller (links) begleitete die Übernahme und wird auch als zukünftiger Genossenschafter agieren. Bild: PD

(pd/sas) Der Betriebserfolg der Plattform «Hallowil.ch» sei unbestritten, heisst es in einer Medienmitteilung. Es sei das Verdienst des Redaktionsteams und der bisherigen Verleger, dass in nur gut zwei Jahren ein so hoher Beachtungsgrad dieser News-Plattform erreicht wurde. Der täglich hohe Beachtungsgrad soll unter einer neuen Rechtsform weitergeführt werden.

Gesicherte Übernahme

Der frühere Besitzer der Plattform «Infowilplus.ch», Niklaus Jung, ist federführend in der organisatorischen Umgestaltung von Hallowil.ch. Damit diese weiter bestehen kann, sorgt Niklaus Jung mit einem Organisationsteam für eine breitere Abstützung. Mit der Rechtsform «Genossenschaft» bietet sich die bestmögliche Sicherheit, zukünftige Veränderungen nur mit den Stimmen der Genossenschafter zu ermöglichen. Die Gründung der Genossenschaft erfolgt auf Januar 2021.

Neustart per 1. Januar 2021

Die Einarbeitung in die Plattform erfolgt bereits im November 2020. Ab 1. Januar 2021 fungiert Niklaus Jung bis auf weiteres als Chefredaktor. Seine Erfahrung aus über 18 Jahren «Infowilplus.ch» ermögliche einen reibungslosen Übergang, ist in der Medienmitteilung zu lesen.

Niklaus Jung übernehme mit Hallowil.ch eine finanziell gesunde und gut funktionierende Onlinezeitung. Die zukünftigen Personal- und Betriebskosten sollen zum Teil durch die neuen Genossenschaftsanteile sowie durch Werbeeinnahmen gedeckt werden.

