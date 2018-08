Imelda Stadler feiert den 1. August, «weil sie unser Land gernhat»

Frau Stadler, es ist bemerkenswert, dass Sie in Ihrem Präsidialjahr Zeit für eine 1.-August-Ansprache finden, während andere ihre Ferien geniessen. Wie bringen Sie alles unter einen Hut?

Seit ich in der Politik engagiert bin, halte ich jedes Jahr am Nationalfeiertag mindestens eine Ansprache. Das ist eine Ehre und eine Selbstverständlichkeit. Ich mache das sehr gerne, braucht zwar etwas Zeit, doch kann ich kreativ sein. Man muss im Leben immer Prioritäten setzen können. Dann schreibt man eben auch mal in den Ferien. Es ist ja kein Muss!



Unter dem Titel «Wichtiges oder Unwichtiges» kommt in Ihrer Rede klar zum Ausdruck, dass für Sie Traditionen, Rituale und Gemeinschaften sehr wichtig sind. Müssen Sie diese positiven Eigenschaften zurzeit vernachlässigen?

Nein, ich versuche trotzdem viele Traditionen und Rituale im Alltag und mit meiner Familie zu leben und zu pflegen. Wenn man will, geht es immer irgendwie. Ich muss einfach Prioritäten setzen. Dazu ein Zitat von Astrid Lindgren «Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen.»



Im Abschnitt, was für die Schweiz wichtig ist, haben Sie gesagt, «wir dürften wohl eigenständig sein, nicht aber eigenbrötlerisch und uns abschotten». Finden Sie es richtig, dass wir vermehrt EU-Recht übernehmen müssen, auch wenn wir dies nicht wollen (Beispiel Waffenrecht)?

Mit dem sozusagen automatischen Übernehmen von EU-Recht bin ich nicht einverstanden. Da sind die nationalen Politiker gefragt. Sie müssen mit Geschick und Gespür verhandeln und das ist eine grosse Herausforderung.



Haben Sie schon einmal mit Tells Waffe geschossen?

Nein, diese Erfahrung konnte ich noch nicht machen. Ich habe zwar eine Spielzeugarmbrust mit Zielscheibe, welche die Enkelkinder gerne benutzen. Schiessen allgemein gehört nicht zu meinen Hobbys, obwohl mein Vater ein guter Schütze und Präsident des Schützenvereins war.