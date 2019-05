Weil sie den Sprung in die Königskategorie des Geräteturnens geschafft hat: Oberhelfenschwilerin

wird ausgezeichnet «Stein des Anstosses» heisst der Anerkennungspreis des Rotary Clubs Neckertal für Jugendliche mit herausragenden Leistungen. Der elfte ging an die Geräteturnerin Selina Carigiet. Cecilia Hess-Lombriser

Heinz Fluck, Preisträgerin Selina Carigiet, Trainerin Manuela Brechbühl und Präsident Ueli Hauert (von links). (Bild: Cecilia Hess-Lombriser)

Sie ist 18 Jahre jung, turnt seit ihrem vierten Lebensjahr, steckt in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit am Spital Wattwil und trainiert viermal wöchentlich in der Geräteriege St.Peterzell; sechsmal vor einem Wettkampf. Ihre Trainerin ist Manuela Brechbühl. «Geräteturnen ist meine Leidenschaft», sagt Selina Carigiet und so lautete auch der Titel des Films mit Ausschnitten aus ihrer sportlichen Karriere, der am Mittwochabend vor der Verleihung des «Stein des Anstosses» in der Schüür in Brunnadern gezeigt wurde.

In der Königskategorie angelangt

Die Liste ihrer Erfolge ist lang. Unter anderem war Selina Carigiet 2013 im K 5 und 2015 und 2017 je im K 6 Vize-Schweizer-Meisterin. Unterdessen turnt sie in der höchsten Kategorie. Im November 2018 durfte sie als Zweitjüngste in der Königskategorie als 17. eine Auszeichnung entgegennehmen. Diese herausragenden Leistungen waren für den Rotary Club Neckertal Grund genug, den elften «Stein des Anstosses» an die disziplinierte, ausdauernde und leistungsmässig konstante Obehelfenschwilerin zu überreichen. Genau genommen waren es vier Steine, denn der Vater des Preises, Heinz Fluck, hatte dieses Mal vier verschieden farbige Steine aus dem Necker geholt, geschliffen, und sie zu einer Komposition auf eine Glasplatte gestellt. Ein Preis voller Symbolik. Vier Steine für die vier Geräte Boden, Reck, Schaukelringe und Minitramp-Sprung. «Die Glasplatte symbolisiert, wie zerbrechlich das Geräteturnen ist», sagte Heinz Fluck bei der Übergabe. Er hatte sich gründlich mit dem Sport von Selina Carigiet auseinandergesetzt und sie vorgängig im Gespräch kennengelernt. Davon erzählte er.

Die vier Necker-Steine, gefunden, geschliffen und zusammengestellt von Heinz Fluck. (Bild: Cecilia Hess-Lombriser)

Anerkennung und Ansporn für Zukunft

Ueli Hauert, Präsident des Rotary Clubs Neckertal, machte sich zu Beginn der kleinen Feier Gedanken über Steine, die es seit Millionen von Jahren gibt, die bewegt und geschliffen werden, die Mineralien und Spurenelemente abgeben. Der Ausdruck «Stein des Anstosses» bedeutet eigentlich Auslöser für einen Streit oder für ein Ärgernis und kommt in diesem Sinne bereits im Alten Testament vor. Der Rotary Club Neckertal versteht seinen «Stein des Anstosses» allerdings als Motivationsauslöser. Er soll Anerkennung sein und Ansporn für die Zukunft, wie Hauert sagte. Beim Schleifen komme das Schöne des Steines heraus. Die Trainerin Manuela Brechbühl habe Selina Carigiet auf Feinheiten geschliffen, doch den Willen und die Disziplin brauche die Turnerin selber. «Wir brauchen junge Menschen, die Vorbilder für andere sind», betonte der Präsident. Nebst dem «Stein des Anstosses» überreichte er Selina Carigiet einen Scheck über 1000 Franken. «Ich will damit mit meiner Mutter eine Reise machen», verriet sie.

Weltweit pflegen die Rotary Clubs den Jugenddienst. Sie unterstützen und fördern junge Menschen und ermöglichen unter anderem den internationalen Jugendaustausch.