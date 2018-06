Dogge totgestochen: Toggenburger Husky-Halter verurteilt

Nach der Tat hätten sich zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet und über Konflikte mit dem Husky-Besitzer vor anderthalb Monaten respektive anderthalb Jahren berichtet. Das schreibt der Staatsanwalt im Strafbefehl. Im einen Fall habe der Husky-Besitzer gedroht, den Hund des Zeugen und den Zeugen mit Pfefferspray zu traktieren. Im zweiten Fall habe der Husky-Besitzer erklärt, er würde den Hund des Zeugen „abstechen“, wenn das Tier seinen Hunden zu nahe komme. Zudem habe der Husky-Besitzer einige Wochen vor der Tat erklärt, er gehe nur noch bewaffnet mit den Hunden spazieren.

Das Verhalten nach der Tat zeige sodann einen vollständigen Mangel an Reue und Einsicht, schreibt der Staatsanwalt. Er wirft dem Husky-Besitzer vor, dass dieser sich als Opfer darstellen wolle. Der Husky-Besitzer habe sich nach der Tat selber auf den Boden gelegt und so getan, als ob er verletzt sei. Gegenüber Medien hatte der Husky-Besitzer von einer Wirbelprellung gesprochen und erklärt, er sei arbeitsunfähig gewesen. Eine ärztliche Untersuchung habe die Verletzungen nicht bestätigt, heisst es im Strafbefehl. Der Staatsanwalt stellt dem Husky-Besitzer wegen der fehlenden Reue und Einsicht sowie wegen der vorhandenen Gewaltbereitschaft eine ungünstige Prognose. Die Geldstrafe ist darum unbedingt. Die 8000 Franken müssen also bezahlt werden. (mkn)