Wil und Toggenburg Von der Geschenkverpackung bis zum Sofa: Die Entsorgungshöfe haben zwischen Weihnachten und Neujahr viel zu tun Auch wenn das Gewerbe derzeit ruht, gibt es viel zu recyceln. Private Kundinnen und Kunden entsorgen nach Weihnachten besonders viel. Dabei kommen die Tannenbäume erst im nächsten Jahr.

Bei Schönenberger Recycling in Lichtensteig ist derzeit viel los. Bild: Urs Hemm

Man könnte meinen, zwischen Weihnachten und Neujahr steht die Welt still. Weite Teile des Gewerbes ruhen, die Menschen kommen zusammen und nutzen die Brückentage für all das, was sonst im Jahr zu kurz kommt. Für eine Branche bedeutet genau das aber besonders viel Arbeit: Auf den Entsorgungshöfen in der Region herrscht Hochkonjunktur.

Vom Geschenkekarton bis zum Sofa

«Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist intensiv», sagt Urs Corradini, Kommunikationsverantwortlicher beim Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid ZAB. «Im Sortierwerk und den ‹easydrives› kommen die Kundinnen und Kunden zum Teil im Minutentakt», erklärt er. Dafür gebe es zwei Gründe: Einerseits entstehen an Weihnachten grosse Mengen an Verpackungsabfällen. Alles, worin die Geschenke verpackt waren, muss irgendwie entsorgt werden.

Hier wird Abfall gesammelt und verbrannt: Der ZAB in Bazenheid. Bild: PD

Andererseits merkt man auf den Recyclinghöfen auch, dass die Menschen nun Zeit haben. «Die Leute nutzen die freie Zeit, um Zuhause Ordnung zu machen und auszumisten», erklärt Corradini. «Da kommt auch grösseres Sperrgut zusammen», ergänzt Werner Gerber, Kundenberater beim Zuzwiler Recyclingbetrieb Zürcher. Viele würden sich zu Weihnachten neue Möbel anschaffen, sagt Gerber in Anbetracht der Sofas und Schränke, die in diesen Tagen entsorgt werden.

Gewerbliche Lieferungen ruhen

Weniger zu tun gibt es hingegen bei den Grosskunden, die sonstwann im Jahr die Dienstleistungen der Recyclinghöfe beanspruchen. Dass Baustellen ruhen und die Industrie Betriebsferien macht, fängt die Mehrbelastung durch die Privatkunden auf, aber nur ein Stück weit.

Das Entsorgungszentrum Zürcher in Zuzwil. Bild: Andrea Häusler

«Privatkunden sind aufwändiger», erklärt Silvan Widmer, Platzchef bei Schönenberger Recycling in Lichtensteig. Während ein Muldenkipper aus dem Baugewerbe ein paar Tonnen Altmetall oder Bauschutt auf einmal abkippt, kommen bei Privatkundinnen und -kunden oft nur ein paar Kilogramm zusammen. Beschweren möchte sich Widmer aber keinesfalls: «Wenn man sich für sie Zeit nimmt, stärkt das das Kundenbewusstsein. So etwas spricht sich herum und ist für uns sehr förderlich.»

Völlig ruht das Gewerbe aber auch jetzt nicht: Auch zwischen den Jahren müssen Mulden abgeholt und Container geleert werden, ergänzt Werner Gerber. Für derartige Aufgaben stehe durchgehend Personal bereit.

Christbäume kommen im neuen Jahr

Tannenbäume bekommen die Recyclingdienstleister bislang nur vereinzelt zu sehen. Während Gartenabfälle sonst vor allem im Sommer Saison haben, sammeln die Entsorgungsbetriebe in den ersten zwei Januarwochen Unmengen von vertrockneten Nadelbäumen. «Viele lassen den Baum bis Neujahr oder bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen», beobachtet Corradini in Bazenheid.

Damit haben die Entsorgungshöfe auch im neuen Jahr wieder viel zu tun. «Am Samstagmorgen ist das ganze Jahr hindurch viel los», sagt Widmer. Stressig könne es auch im Frühling werden, wenn viele Hausräumungen anstehen, insbesondere zu den gängigen Umzugsterminen Ende März und September.

Insgesamt sei 2022 wieder ein etwas normaleres Jahr gewesen als die beiden Jahre zuvor, resümiert Werner Gerber in Zuzwil. Denn auch die Entsorgungsbranche hätte die Folgen von Corona zu spüren bekommen, wenn auch anders als die meisten Branchen: «Wenn man den ganzen Tag herumsitzt, dann kommt man schnell einmal auf die Idee, den Keller auszumisten», sagt Gerber. Entsprechend hätten die Recyclinghöfe mehr Sperrgut zum Entsorgen bekommen. Über das Jahr gemittelt sei auch etwas weniger Karton angefallen als zu Zeiten der Corona-Massnahmen. Dort war der Rückgang allerdings weniger auffällig.