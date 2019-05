Wegen Neubauprojekt: Die Sicht auf die Kirche Mosnang als Streitpunkt Obwohl sie sich beim Bau der Post einst für ein niedriges Gebäude einsetzte, stellt die Denkmalpflege für den dreigeschossigen Neubau vor der Kirche ihre Zustimmung in Aussicht. Das stösst einigen Bürgern sauer auf. Timon Kobelt

Kirche Mosnang Die Sicht auf die Kirche heute Die Sicht auf die Kirche, falls der Neubau erstellt wird.

Wer von Bütschwil nach Mosnang fährt, erblickt sie als erstes: die katholische Pfarrkirche St. Georg, mit dem Tuffstein-Turm und der dazugehörigen Kapelle. Viele Mosnangerinnen und Mosnanger identifizieren sich mit ihrer Kirche und werden nicht müde, zu betonen, dass deren prägende Silhouette als Symbol für das Dorf gilt.

Ebendiese Silhouette sehen manche Bürger gefährdet. Denn auf der Parzelle des alten Postgebäudes vor der Kirche soll ein dreigeschossiger Neubau inklusive Tiefgarage entstehen (das «Toggenburger Tagblatt» berichtete). Zu diesem Zweck will die Gemeinde die Parzelle der Konsumgenossenschaft Mosnang veräussern, welche im Erdgeschoss den Volg-Laden etablieren möchte. Seit einiger Zeit stehen nun die Bauvisiere und die Höhe des geplanten Gebäudes wird deutlich.

Silhouette steht stellvertretend für Mosnang

Die Höhe ist der Aspekt des Bauprojekts, der Urs Angehrn umtreibt. «Die Silhouette der Kirche, des Turms und der Kapelle steht stellvertretend für Mosnang und wird an jedem grösseren Fest der Öffentlichkeit präsentiert. Einheimische identifizieren sich mit den Bauten, Besuchern sind sie bekannt», betont der 70-Jährige, der zuletzt als Brandschutzexperte für den Kanton Thurgau gearbeitet hat. Die Visiere machten deutlich, dass man von Kirche, Turm und Kapelle nicht mehr viele sehe, wenn man diese beispielsweise von gegenüber der Raiffeisenbank aus betrachte. Der Pensionär sagt:

«Das finde ich sehr schade, weil das Ortsbild übermässig beeinträchtigt wird.»

Urs Angehrn, Pensionierter BRandschutzexperte. (Bild: Timon Kobelt)

Die Einsprachefrist gegen das Bauvorhaben lief am 3. Januar aus. Es gingen auch Einsprachen bei der Gemeinde ein, die teilweise noch hängig sind. Allerdings ergriff Urs Angehrn keine Rechtsmittel. Warum tritt er mit seinem Anliegen gerade jetzt an die Öffentlichkeit? «Ich bin nicht grundsätzlich gegen das Projekt und will es auch nicht verhindern», sagt Angehrn, der seit zwölf Jahren in Mosnang lebt. Er halte sogar Anteilsscheine an der Konsumgenossenschaft Mosnang. Schutzobjekte dürften aber nicht «vergewaltigt» werden und insbesondere nicht dem Kommerz zum Opfer fallen. «Es geht mehr um eine Sensibilisierung von Menschen und Behörden. Im Dorfkern wird es in den nächsten Jahren wohl zu einigen weiteren Veränderungen kommen. Ich hoffe sehr, dass dannzumal meinen Anliegen Beachtung geschenkt wird», so der ehemalige Brandschutzexperte.

Obwohl der Pensionär keine Einsprache ergriffen hat, war er keinesfalls untätig. So fertigte er unlängst selber eine Visualisierung des Volumens des Neubaus und dessen Auswirkung auf die Sichtbarkeit von Kirche, Turm und Kapelle an (siehe Bild). Einfach, damit es sich die Leute besser würden vorstellen können, wie er sagt. Um die Weihnachtszeit herum stand er in regem Kontakt mit der Gemeinde, der kantonalen Denkmalpflege, dem Heimatschutz St.Gallen und mit dem Architekten und holte von allen Stellungnahmen ein. Diese leitete er nach eigenen Angaben jeweils an rund 80 Bürgerinnen und Bürger weiter, welche seine Ansicht teilen. Die Gründung einer Interessensgemeinschaft für die Erhaltung des Ortsbilds im Dorfkern stehe nach wie vor im Raum.

1971 beharrte man auf einem niedrigen Gebäude

Der 70-Jährige deckt die Behörden nicht einfach mit Kritik ein. Er verstehe den Druck, unter dem diese stünden und verdichtetes Bauen begrüsse er grundsätzlich. «Dennoch war ich der Hoffnung, dass der Gemeinderat die Bedingungen an die Konsumgenossenschaft stellt, dass das Gebäude im vorderen Teil maximal zweigeschossig wird, wie die heutige Post und der Strassenabstand von heute fünfeinhalb Meter nicht auf vier Meter verkleinert wird», sagt Angehrn. Bezüglich Denkmalpflege irritiert ihn, dass nun ein dreigeschossiger Bau zulässig sei. Der Hintergrund: Als in Mosnang 1971 das Postgebäude gebaut wurde, insistierten die Denkmalpflege und der Heimatschutz auf der Erstellung eines unauffälligen, maximal zweigeschossigen Gebäudes, aus Rücksicht auf die benachbarte Kirche.

Regula Graf-Keller, Denkmalpflegerin Kanton St.Gallen (Bild: PD)

Auf diesen Punkt angesprochen, antwortet Regula Graf-Keller von der kantonalen Denkmalpflege: «Seit 1971 hat sich die Grundhaltung der Denkmalpflege verändert. Hinzu kommt der nachvollziehbare Druck auf Innenverdichtung der Siedlungsgebiete.» Ausserdem betont sie, dass vor dem Bau dem Bau des Postgebäudes ein Schulhaus mit drei Geschossen an gleicher Stelle gestanden habe. Die diplomierte Architektin sagt:

«Es ist also nicht so, dass mit dem Bauprojekt die Historie des Dorfkerns auf den Kopf gestellt wird.»

Dasselbe Argument steht auch in einer schriftlichen Stellungnahme, welche Urs Angehrn vom Architekten Bruno Bossart erhalten hat, der Gemeinden beim Ortsbildschutz berät.

Die Kirche in Mosnang steht unter Denkmalschutz, sie ist von kantonaler Bedeutung. Ein Grossteil des Dorfkerns befindet sich im Ortsbildschutzgebiet. Aus einem Datenblatt des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) geht hervor, dass der Kirche und Kapelle unter der Kategorie Bedeutung eine besondere Qualität und beigemessen wird, mit dem höchsten Erhaltungsziel. Allerdings habe dieser Schutz nicht direkt und allein mit der Sicht auf die Kirche zu tun und die Sicht dürfe nicht isoliert betrachtet werden.

«Es muss immer eine Güterabwägung sein, die im Vordergrund steht», sagt sie. Soll heissen: Sofern sich der geplante Neubau insgesamt gut ins Ortsbild einfügt, kann eine Einschränkung der Sicht auf die Kirche toleriert werden. «Die Kirche ist ein Teil des Ortsbildes», sagt die Denkmalpflegerin. Sie ergänzt: «Der Denkmalschutzgedanke wird vereinzelt missbraucht für Einzelinteressen. Wenn jemandem ein Bauprojekt nicht gefällt, ist schnell gesagt, es passt nicht ins Ortsbild.»

Definitive Stellungnahme steht noch aus

In der Musterschutzverordnung für Baudenkmäler und archäologischer Denkmäler des Kantons heisst es: «Neue Einzelbauten und Anlagen sind sorgfältig in das geschützte Ortsbild einzupassen. Sie haben sich an den wesentlichen Merkmalen der historischen Bebauung zu orientieren, insbesondere gilt dies für Volumetrie, Dachform, Stellung, Ausrichtung, Gliederung, Massstäblichkeit, Dach- und Fassadengestaltung sowie Materialisierung und Farbgebung.» Daran werde deutlich, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielten, sagt Regula Graf-Keller. Sie macht ein Beispiel betreffend Materialisierung: «Wenn man jetzt in Mosnang einen Naturstein- oder Glasbau ins Dorfzentrum stellen wollte, würde das nicht zum Ortsbild passen, weil es solche sonst nirgends hat.»

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe gut funktioniert, die Denkmalpflege sei frühzeitig miteinbezogen worden. Deshalb habe man Anpassungen vornehmen können, die im Interesse der Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes gewesen seien. «Darum haben wir unsere Zustimmung in Aussicht gestellt, wobei die abschliessende Stellungnahme seitens der Denkmalpflege im Rahmen des koordinierten Bewilligungsverfahrens erfolgt», sagt Regula Graf-Keller. Dazu müssen zunächst die Einsprachen geregelt werden.