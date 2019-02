Wegen Borkenkäfern und Sturmschäden: Das Toggenburg hat zu viel Holz 170'000 Festmeter Käferholz sind im vergangenen Jahr allein in der Ostschweiz angefallen. Zu viel, um vernünftige Holzpreise zu erzielen. Nun werden Massnahmen ergriffen, damit sich die Situation bis im Sommer entspannt. Beat Lanzendorfer

Baumkronen, die vom Borkenkäfer befallen sind. Speziell bei der Fichte ganz links deutlich sichtbar.Bilder: (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Tragweite der Schäden, die der Borkenkäfer im Sommer 2018 verursacht hat, kommen jetzt zur Geltung. 170'000 Festmeter Käferholz sind allein im letzten Jahr in der Ostschweiz angefallen. Marco Signer, Förster des Forstreviers Kirchberg, erklärt die Gründe: «Drei Ereignisse haben dazu beigetragen. Angefangen hat es mit dem Sturmtief Burglind, das am 2. und 3. Januar 2018 über die Schweiz gezogen ist und für Verwüstungen in den Wäldern sorgte.

Es folgte der trockene Sommer, der zu einer erhöhten Borkenkäferpopulation führte. Zum Schluss hat Sturm Vaia im vergangenen Oktober speziell im Appenzellerland grosse Waldschäden verursacht.» Nun sitzen die Sägereien auf zu viel Lagerbeständen, was sich in der Preisentwicklung negativ bemerkbar macht.

Waldwirtschaft entwickelt gemeinsame Strategie

Die Ostschweizer Waldwirtschaftsverbände inklusive der Kanton Aargau, haben eine gemeinsame Strategie entwickelt, um die Schäden der Trockenheit des letzten Sommers und die damit verbundenen Borkenkäferschäden zu bewältigen. Laut Signer wird versucht, den Nadelholzverkauf an die Sägereien zu drosseln, damit bis im Sommer die Lagerholzbestände auf ein vernünftiges Niveau gesenkt werden können.

Sollte dies gelingen, seien die Sägereien zu Beginn des Sommers aufnahmefähig, weshalb das Holz zügig verarbeitet werden könne. Dies diene beiden Seiten: «Die in den Baumstämmen vorhandenen Käfer werden durch das Entrinden unschädlich gemacht und die Sägereien können das Holz verarbeiten, bevor die Qualität abnimmt.»

Marco Signer, Revierförster Kirchberg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Um genaue Zahlen eruieren zu können, wurde zum zweiten Mal eine einheitliche Datenerhebung in allen Forstrevieren der Ostschweiz durchgeführt. Rund 80 Prozent der befragten Betriebe haben eine Meldung gemacht. Dies sei ein gutes Ergebnis, befriedige aber die Arbeitsgruppe noch nicht vollständig.

Die erhobenen Daten dienen dazu, die Strategie anzupassen und die Waldeigentümer zu informieren. Die Verbände fordern eine einheitliche und konsequente Bekämpfung der Borkenkäfer und setzen sich zusammen mit den kantonalen Forstdiensten für eine effiziente und nachhaltige Waldbewirtschaftung ein. Zeitgleich mit der Umfrage bei den Forstrevieren wurde auf Seiten der Holzindustrie ebenfalls eine Umfrage gestartet, um mögliche Abnehmer von Käferholz zu finden.

Die Holzindustrie setze sich ein und versuche – wo immer möglich – Käferholz in seinen Produkten unterzubringen. Der Mix zwischen Frisch- und Käferholz sei je nach Betrieb unterschiedlich und müsse zwingend eingehalten werden. Je nach Witterung und Entwicklung der Borkenkäferpopulation im Frühjahr dürfte die Lage aber weiterhin angespannt bleiben.

Mehrere Massnahmen werden empfohlen

Die Ostschweizer Waldwirtschaftsverbände empfehlen aus diesem Grund folgende Massnahmen: Fichtenbestände laufend kontrollieren; Käferbäume, bei denen die Rinde bereits abgefallen sei und damit aus Forstschutz-Sicht keine Gefahr mehr darstellen, sollten vorerst stehen gelassen werden; Forstschutzmassnahmen auf diejenigen Fichten legen, wo der Käfer noch im Stamm ist und mit der Ernte der Bäume beseitigt werden kann; befallene Bäume rasch aufarbeiten und über die bestehenden Lieferkanäle verkaufen; Stämme nach Qualitäten sortieren; Holz auf Lagerplätze lagern, wo es nach Möglichkeit mit zugelassenen Mitteln gespritzt und mehrere Monate liegen bleiben kann; Frischholz aus Normalnutzungen nur auf konkrete Bestellung bereitstellen.

Gemäss Signer sei für eine erhöhte Borkenkäferpopulation nicht der Winter entscheidend. «Die adulten Borkenkäfer überwintern nicht am Baum, sondern im Boden. Dort sind sie vor den tiefen Temperaturen besser geschützt. Entscheidend für die Entwicklung des Borkenkäfers ist deshalb der Frühling. Die Borkenkäfer beginnen bei etwa 16 Grad Aussentemperatur zu schwärmen.

Gibt es einen nasskalten Frühling, verzögert sich die Vermehrung.» Seien die Bedingungen jedoch gut, können sich, wie im Sommer 2018, zwei bis drei Generationen entwickeln. Positiv in diesem Winter sei aber der Niederschlag. Sei der Wasserhaushalt des Bodens gut, seien die Bäume widerstandsfähiger.