Christian Rufers Wechsel von der Piste an den Schreibtisch Mit dem Heim-Weltcup in Scuol und dem Finale im deutschen Winterberg endet die Trainer-Tätigkeit von Christian Rufer bei Swiss Ski. Der Snowboard-Weltenbummler wird als Schulratspräsident von Ebnat-Kappel sesshaft. Urs Huwyler

Christian Rufer arbeitet sich mit den Mitarbeiterinnen der Schulverwaltung Theres Ruoss (links) und Tanja Beerli in seine neue Aufgabe als Schulratspräsident von Ebnat-Kappel ein. (Bild: Sabine Camedda)

Seit dem 1. März präsidiert Christian Rufer den Schulrat in Ebnat-Kappel. Bis Mitte des Monats wird der gelernte Schreiner wegen der Doppelbelastung relativ wenig in seinem Büro im Gemeindehaus an der Hofstrasse oder bei den rund 570 Schülerinnen und Schülern anzutreffen sein. «Es stehen noch die Weltcups in Scuol und Winterberg auf dem Programm. Dort werde ich das Team letztmals betreuen. Danach endet meine Zeit als Snowboard-Nationaltrainer», erklärt der 51-jährige Christian Rufer.

Die medial begleitete Abschiedstour des Toggenburgers hat bereits begonnen. Beim Pressetermin auf dem Pizol mit Parallel-Slalom Weltmeisterin Julie Zogg (Mels) stand der Chef ebenso im Rampenlicht wie die Snowboard-Titelträgerin. Vor Jahren trainierten sie gemeinsam auf dem Tanzboden. Sie war Junioren-Weltmeisterin, die Gebrüder Philipp und Simon Schoch, Daniela Meuli und weitere Siegfahrer beherrschten die Szene. «Julie könnte in deren Fussstapfen treten», mutmasste Christian Rufer damals. In seinem letzten Amtsjahr schliesst sich der Kreis.

Fünfmal Gold an Olympischen Spielen

Julie Zogg aus dem Micarna-Team bescherte dem langjährigen Coach die insgesamt 22. Medaille an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Achtmal standen die Schweizer Alpin-Boarder während seiner Amtszeit zuoberst auf dem Podest. Doppel-Olympiasieger Philipp Schoch, Daniela Meuli, Patrizia Kummer und Nevin Galmarini sicherten der Schweiz fünfmal Olympia-Gold. Dass Christian Rufer trotz der Erfolge (bisher?) nie zum Trainer des Jahres gekürt wurde, spricht kaum für die Wahl-Kriterien.

Der WM-Titel von Julie Zogg ist für Erfolgstrainer Christian Rufer die 22. und letzte Olympia-/WM-Medaille. (Bild: Urs Huwyler)

2004 übernahm er das Alpin-Team als Nationaltrainer, 2014 trat er zurück, 2016 gab er in der gleichen Funktion auf Anfrage von Swiss Ski sein Coach-Comeback und nun folgt mit neuen beruflichen Perspektiven der zweite Rücktritt. «Nach all den Jahren unterwegs freue ich mich einerseits auf die anspruchsvolle Aufgabe und andererseits möchte ich sesshafter werden, weniger unterwegs zu sein», sagt der skifahrende Bretter-Fachmann. Er habe seine Vorstellungen, aber was alles auf ihn zukomme, fügt Rufer an, werde erst der Alltag zeigen.

Breites Spektrum an Sport-Persönlichkeiten

Wer es total 13 Saisons mit den Alpin-Boardern, bei denen Frauen und Männer zusammen ein Team bildeten, ausgehalten habe, könne problemlos den Job des Schulpräsidenten übernehmen, witzelte Julie Zogg in Begleitung von Schwingerkönig Nöldi Forrer, Halfpipe-Freeskier Joel Gisler, Bob-Olympiasieger Beat Hefti und OL-Weltmeister Martin Hubmann. Sporttreibende seien vom Alter, Naturell, Ehrgeiz, den Bedürfnissen, Ansprüchen und Ansichten verschieden, manche fast schwer erziehbar, fügte die (ebenfalls) nicht immer pflegeleichte Neo-Weltmeisterin an.

Christian Rufer trete das präsidiale Amt demnach bestens vorbereitet an. Die Bandbreite könne in einer Lehrerschaft kaum breiter sein als unter – manchmal zickigen – Spitzensportlern, stimmten die Kollegen Julie Zogg uneingeschränkt zu «Ob Sport, Bildung, Kultur, Wirtschaft oder Politik, in jedem Bereich treffen die verschiedensten Interessen aufeinander. Meine Hauptaufgabe bestand schon jetzt darin, das Umfeld für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Meistens war ich Koordinator und Organisator. Die Bezeichnung Trainer traf immer weniger zu», betont Rufer.

Ein Team besteht aus Frauen und Männern

Es gebe durchaus Parallelen zwischen der bisherigen und neuen Aufgabe, findet der neue Schulratspräsident. Um mit Freude Leistung erbringen zu können, brauche es ein entsprechendes Klima. Diskussionen gehörten ebenso dazu wie klare, manchmal unpopuläre Entscheide, hielt der Chef während seiner Schnee-Zeit wiederholt fest. Ohne vorgegebene Leitplanken funktioniere das Kollektiv nicht. Auch die Individualität habe ihre Grenzen. Vor allem wenn sie wegen persönlicher Interessen Unruhe in eine Gruppe bringe.