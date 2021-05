Wattwil/Lichtensteig Parallelen zwischen damals und heute: Wie junge Menschen die Coronapandemie auf die Bühne bringen Die Theatergruppe «in szenario» bringt «Die Pest» von Albert Camus als eine szenische Lesung auf die Bühne des Chössi Theaters in Lichtensteig.

Die Theatergruppe der Kantonsschule Kanti Wattwil probt für ihre Auftritte in Lichtensteig Anfang Juni. Bild: PD

(pd/sas) Theater spielen in Pandemiezeiten ist eine grosse Herausforderung. Die Theatergruppe «in szenario» der Kantonsschule Wattwil hat trotzdem ein Konzept gefunden, wie sie trotz der Coronaauflagen im letzten Halbjahr proben konnte. Das Vorhaben wurde mit der Schulleitung besprochen und von dieser gutgeheissen. Das Resultat wird nun im Chössi Theater aufgeführt.

Die momentan zwar etwas verkleinerte, aber nicht weniger engagierte Theatergruppe realisiert mit Claudia Dischl (musikalische Livebegleitung am Klavier) und unter der Regie von Barbara Bucher das Stück «Die Pest» von Albert Camus als eine Art szenische Lesung.

Parallelen zu Pandemiezeiten, aber auch etwas Trost

«Die Pest» gilt als Klassiker der Weltliteratur. In der Presse war während der letzten Monate mehrmals zu lesen, dass diese Lektüre nie besser zu passen schien als in der Coronapandemie. Dies ist einer der Gründe, warum sich die Theatergruppe für die Bühnenbearbeitung dieses Buches entschieden hat. Das derzeitige Ensemble ist in die Thematik voll eingestiegen und entwickelte eigene Umsetzungsideen.

Der Stoff bietet nicht nur Parallelen zu heute, es spendet auch ein wenig Trost. In Zeiten, in denen die vertrauten Koordinaten der Welt aus dem Gleichgewicht geraten, erleben oft literarische Klassiker eine Renaissance. Natürlich sind Pest und Covid nicht vergleichbar, ebenso wenig die medizinischen Bedingungen damals (das Buch spielt in den 1940er-Jahren) und heute.

Und doch gibt es Parallelen zur derzeitigen Pandemie. Was man nicht vergessen darf: Camus schrieb «Die Pest» als Allegorie auf die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges – die Seuche, das waren die Nazis. Aber sein Werk ist auch losgelöst von diesem Hintergrund ein Sinnbild dafür, was Extremsituationen mit Menschen machen. Und Camus hat eine Botschaft, nämlich dass man Krisen nur mit Solidarität und emotionaler Zugewandtheit die Stirn bieten kann.