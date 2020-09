Wattwilerin gewinnt Alzheimer Fokuspreis für ihr Engagement für Demenzerkrante Der Weltalzheimertag – ein Tag, an welchem Esther Lacher ganz besondere Ehre zu Teil wurde. Ihr unermüdliches Engagement, für Mitmenschen mit Diagnose Alzheimer, wurde mit dem Fokuspreis ausgezeichnet. Die Wattwilerin wird sich aber jetzt nicht zurückziehen; ganz im Gegenteil.

Esther Lacher aus Wattwil (rechts) gewinnt mit Francine Kappeler den diesjährigen Fokuspreis, verliehen durch «Alzheimer St. Gallen / beider Appenzell». Bild Christoph Heer

Jedes Jahr verleiht «Alzheimer St. Gallen / beider Appenzell» anlässlich des jährlich stattfindenden Weltalzheimertags den Fokuspreis. Es sei ein Dank an diejenigen Helferinnen und Helfer, die sich unentwegt für Demenzerkrankte und deren Angehörigen einsetzen. In diesem Jahr kommt diese Ehre zwei Frauen zu teil, die seit vielen Jahren dafür sorgen, dass sich Betroffene, wenigstens für eine kurze Zeit, von ihrem Alltagsstress erholen können.

Esther Lacher (59) aus Wattwil, engagiert sich als Co-Leiterin für die beliebten Alzheimerferien; in diesem Jahr ging es nach Davos. «Esther Lacher macht das mit riesigem Engagement und viel Herzblut. Dabei sieht sie sich jeweils grossen Herausforderungen entgegenstehen. Es gilt, passende Unterkünfte zu finden, interessierte und betroffen Paare zu kontaktieren, Vertrauen aufzubauen, die An- und Abreise zu planen, Wochenprogramme zusammenzustellen und vieles mehr», sagte Regula Kündig. Die Geschäftsführerin von «Alzheimer St. Gallen / beider Appenzell» weiss wovon sie spricht, unterstützt ihre Institution doch ganzjährlich Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit Beratung, Information, Innovation oder auch Aufklärungsarbeit.

Aufgestellt, freundlich, ausgeglichen

Esther Lacher gewinnt den Fokuspreis zusammen mit Francine Kappeler (Bühler). Als gelernte Fachfrau Betreuung ist Lacher schon früh in Berührung mit den unterschiedlichsten Formen von Demenz gekommen.

«Auch mein Vater war, bis zu seinem Ableben, von Alzheimer betroffen.»

Seit 16 Jahren begleitet sie nun schon diese Alzheimerferien, seit fünf Jahren als Co-Leiterin, zusammen mit Francine Kappeler. Esther Lacher, die in ihrer Freizeit gerne wandert und sich um ihre Enkelkinder kümmert, will kein grosses Aufsehen erregen, zu ehrlich meint sie es mit ihrer Arbeit mit den Betroffenen, zu empathisch ist sie als Person selbst. Fragt man aber bei den Betroffenen, oder deren Angehörigen nach, wird mit Superlativen nicht gespart. «Esther ist stets so aufgestellt, freundlich, ausgeglichen und lustig. Sie ist eine Bereicherung für unser Leben», sagt etwa Martha Vollenweider (Gossau). Sie hat die beiden Preisträgerinnen durch die Alzheimer-Ferienwochen kennen und schätzen gelernt.

Unbezahlbare Woche ohne Trennung

Im Pfalzkeller fand am Montagabend die Preisverleihung statt. Mit Musik, Theater, Grussworte von Stadträtin Sonja Lüthi, einem Marktplatz mit unterschiedlichsten Dienstleistern im Gesundheitsbereich und natürlich einer Laudatio. Diese übernahmen die beiden Vorstandsmitglieder von «Alzheimer St. Gallen / beider Appenzell», Ursula Steffen und Dr. Daniel Inglin.

«Diese Ferienwochen von unseren beiden Preisträgerinnen gilt als Woche ohne Trennung», sagt Ursula Steffen. Jedem Paar steht eine Betreuungsperson zur Verfügung, welche von den betroffenen je nach Wunsch eingesetzt werden kann. Francine Kappeler und Esther Lacher organisieren, planen, kontaktieren, schaffen Vertrauen und zeigen logistische Meisterleistungen. «Dank ihnen gelingt es wiederkehrend, betroffene Paare für eine kurze Zeit aus ihrem Alltag voller psychischen und physischen Herausforderungen, loszureissen. Grösste Hochachtung von uns allen», sagte Ursula Steffen.