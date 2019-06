Wattwiler Blockfabrik vor dem Aus – Konkursverfahren ist im Gange Über die Blockfabrik in Wattwil ist der Konkurs eröffnet worden. Die Gemeinde weiss von nichts, bei der Firma ist niemand erreichbar. Martin Knoepfel

In der Blockfabrik in Wattwil gehen wohl bald die Lichter aus. (Bild: Michael Hehli)

Hiobsbotschaft für den Standort Wattwil. Am Dienstag, 4.Juni, wurde der Konkurs über die Blockfabrik Wattwil eröffnet. Das ist dem Konkursverzeichnis im Internet-Auftritt des Kantons zu entnehmen. Bei der Gemeinde Wattwil wusste man heute Freitagnachmittag noch nichts von der Konkursanmeldung. Das Konkursamt St.Gallen konnte keine Auskunft geben, da der Fall frisch sei. Bei der Blockfabrik landete man am Freitagnachmittag vor 16 Uhr auf dem Telefonbeantworter. Eine freundliche Frauenstimme erklärte, dass Anrufe bis 17 Uhr entgegengenommen würden.

Durcheinander im Verwaltungsrat

2017 hatte die Blockfabrik rund 50 Personen beschäftigt. Die Firma ist seit 2004 in Familienbesitz. 2015 hat Daniel Blansjaar Junior die Leitung von seinem Bruder Guido übernommen. Mit Datum vom 27. Mai ist ein weiterer Wechsel im Handelsamtsblatt zu finden: Daniel Blansjaar scheidet als Präsident und als Delegierter des Verwaltungsrates aus. Guido Blansjaar kehrt in den Verwaltungsrat als Mitglied zurück. Stand heute ist er das einzige Mitglied des Gremiums. Keiner der Brüder war am Freitagnachmittag fürs «Toggenburger Tagblatt» telefonisch erreichbar.