Wattwil «Will neue Orte entdecken»: Silberfüchse Toggenburg nehmen Abschied von ihrem Regisseur Edgar Morger verlässt die Theatergruppe Silberfüchse Toggenburg. Als Gründungsmitglied und Regisseur blickt er auf 30 Jahre Silberfüchse zurück.

Edgar Morger war 30 Jahre lang Regisseur der Silberfüchse Toggenburg. Zu seinem Abschied liest er ein Gedicht vor. Bild: Marius Eckert

30 Jahre ist es her, dass sich nach einem Aufruf in einem Magazin knapp 20 Personen in Wattwil zusammenfanden. Ihre Gemeinsamkeiten: Alle waren über 50 Jahre alt und hatten Spass am Theater. Deshalb gründeten sie kurzerhand die Theatergruppe Silberfüchse Toggenburg.

Mit dabei war auch der Oberstufenlehrer Edgar Morger. «Ich erteilte in meiner Schule das Freifach Schultheater und führte dort Regie.» Als ihm seine Frau das Inserat für die Theatergruppe Silberfüchse zeigte, war für ihn klar: «Da geh ich doch mal vorbei!»

Er habe niemals gedacht, dass dieses Hobby 30 Jahre später noch immer ältere Menschen im Toggenburg zum Theaterspielen anregt. Und doch zählen die Silberfüchse mittlerweile mehr als 30 Mitglieder.

An der Zeit, Abschied zu nehmen

«Bekanntlich solle man ja aufhören, wenn es am schönsten ist», sagt Morger. Schon vor über einem Jahr verkündete der Regisseur seinen Rücktritt, jetzt ist es soweit. «Ich werde in wenigen Wochen 80 Jahre alt und bin körperlich wie auch geistig noch sehr fit. Deshalb will ich die Zeit jetzt noch mit etwas anderem geniessen.»

Das bedeute aber nicht, dass er die Jahre bei den Silberfüchsen nicht genoss. «Ich habe die Zeit geliebt. Meine Arbeit als Regisseur war wunderbar. Doch ich habe noch andere Interessen, die jetzt endlich zum Zuge kommen.»

Grosse Teile seiner Freizeit flossen immer in die Theatergruppe. In den 30 Jahren habe er nur eine einzige Probe verpasst. «Früher bin ich immer direkt nach der Arbeit zu den Proben gefahren. Und das mehrmals wöchentlich.» Seit er nun pensioniert ist, habe er etwas mehr Zeit gehabt, welche er auch anderweitig nutzt. «Ich gehe täglich Velofahren, spiele seit einigen Jahren Klavier und besuche selbst gerne Theater.»

Dazu gebe es noch viele schöne Orte zu entdecken. «Wir sind mit der Theatergruppe in vielen Teilen der Deutschschweiz gewesen.» Deshalb sei sein nächstes Ziel jetzt in der Westschweiz: Vevey. Dort werde er zusammen mit seiner Frau das Charlie Chaplin Museum besuchen. Der Ausflug ist ein Geschenk der Silberfüchse.

Eine kleine Theaterfamilie

Als Regisseur hatte Edgar Morger verschiedene Aufgaben. Er suchte sich Stücke aus, teilte die Rollen den verschiedenen Schauspielern zu und probte dann immer und immer wieder. «Oft kamen mir beim Proben noch neue Ideen, und meine Leute mussten oft sehr flexibel sein.» So entwickelten sich die Stücke auch immer zu eigenen Kreationen.

Der Regisseur inszenierte mit der Gruppe 14 verschiedene Stücke. Bild: Marius Eckert

Nicht selten sei es vorgekommen, dass sich manche Schauspieler und Schauspielerinnen nicht aus ihrer Haut getrauten. «Ich hatte einst eine ganz schüchterne Frau, welche einmal im Stück richtig ‹uf de Tisch haue› sollte. Sie hatte anfangs grosse Schwierigkeiten damit», sagt Morger. Jedoch habe sie damit eine ganz neue Seite in sich entdeckt und eine solche Freude an dieser Rolle gehabt, dass es ihre liebste wurde. Das freute ihn immer sehr.

«Bei uns konnten die Leute wirklich aus sich herauskommen und Eigenschaften von sich entdecken, welche man im Alltag nicht sah.» Und dadurch, dass die Gruppe wie eine kleine Familie gewesen sei, habe man sich auch nie für irgendetwas schämen müssen.

Auf der Bühne, als Schauspieler, sah man Edgar Morger fast nie. Er sei lieber der Kopf hinter den Kulissen. «Manchmal kam es vor, dass ich einige kleine Statistenrollen übernahm und irgendwo im Hintergrund sass.» Dies sei aber sehr selten geschehen.

14 verschiedene Stücke

In den letzten 30 Jahren bei den Silberfüchsen habe er viele Erfahrungen gemacht und über sich selbst und den Umgang mit anderen Menschen gelernt. «Es war eine sehr schöne Zeit, aber es war an der Zeit, Abschied zu nehmen.»

Morger hat mit den Silberfüchsen 14 verschiedene Stücke gespielt. Das letzte Stück namens «D’ Tante Adelheid spinnt» war mit 50 Auftritten das bisher erfolgreichste. Die Derniere findet am 22. März im Thurpark Wattwil statt.

Sein Amt übergibt Edgar Morger nun in ganz frische Hände. Der ehemalige Regisseur und Schauspieler, Hanspeter Ulli, welcher jetzt die Silberfüchse Toggenburg übernimmt, steckt schon in der Planung für das nächste Stück.