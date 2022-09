Wattwil Was wäre wenn? Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wattwil suchen mit Regierungspräsident und Militär Lösungen für den Krisenfall Im Rahmen der Sicherheitswoche erarbeiteten Taskforces, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der Kanti Wattwil, Handlungsempfehlungen für das Worst-Case-Szenario Strommangellage.

Divisionär Germaine Seewer im Gespräch mit einer Kantischülerin. Daneben Regierungspräsident Fredy Fässler und Peter Wiedl, Leiter Pilotprojekt Sicherheitswochen (von links). Bild: Ralph Ribi

Was tun, wenn der Strom knapp wird? Ist das Toggenburg auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet? Mit Fragen, die sich normalerweise Kanton und Bund stellen, setzten sich die Zweitklässler der Kanti Wattwil während der Sicherheitswoche auseinander.

Ihre Resultate präsentierten sie am Freitagnachmittag in der Aula der Kantonsschule unter anderem dem Regierungspräsidenten Fredy Fässler und Germaine Seewer. Als Kommandant Höhere Kaderausbildung der Armee und Stellvertreter Chef Kommando Ausbildung ist sie die ranghöchste Frau in der Schweizer Armee.

Die Sicherheitswoche ist ein Pilotprojekt der Kantone, der Kantonsschulen und der Behörden für Rettung und Sicherheit und wurde dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse des Gymnasiums, welche sich freiwillig für diese Themenwoche angemeldet haben, erhielten einen Einblick in die Krisenvorbereitungen des Bundes und der Region.

Innerhalb einer Schulwoche galt es für sie herauszufinden, was in einer Strommangellage zu tun wäre, welche Unsicherheiten und Herausforderungen sich ihnen dabei in den Weg stellen könnten und wie man die Sicherheit für die Bevölkerung aufrechterhalten kann. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wurden die Jugendlichen in vier Taskforces eingeteilt.

«Gemeinsam sind wir stark!»

«Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Strommangellage wird in diesem Winter konkret. Wir rechnen mit einer Abnahme der Stromversorgung um 60 Prozent.» In einem selbst produzierten TV-Beitrag richtete sich die Taskforce 2 an die Bevölkerung. Im Krisenfall sei eine stabile und klare Kommunikation das A und O, erklärte ein Schüler des fünfköpfigen Teams.

Die jungen Vertreterinnen und Vertreter dieser Taskforce waren es auch, die im Anschluss ihrer Videoansprache ein Beratungsgespräch mit dem Regierungspräsidenten Fredy Fässler führten. Als primäre Ziele erachteten die Schülerinnen und Schüler die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Sicherung der Stromzufuhr und die Erhaltung des öffentlichen Lebens.

Am wichtigsten sei, dass alle am selben Strick ziehen – seien es die Kantone, der Bund oder die Bevölkerung. Passend dazu präsentierte die Taskforce ihr Motto: «Gemeinsam sind wir stark!»

Fredy Fässler, der sich als Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements des Kantons St.Gallen aktuell selbst intensiv mit der Was-wäre-wenn-Frage auseinandersetzt, zeigte sich über die detaillierte Lagebeurteilung und die konkreten Handlungsempfehlungen positiv überrascht. Er lobte:

«Ihr Schülerinnen und Schüler seid auf vergleichbare Grundsätze wie auch der Regierungsrat St.Gallen gekommen, eine hervorragende Leistung.»

Toggenburg im Blackout

Einen regionalen Ansatz verfolgte die dritte Taskforce. Das Team ging der Frage nach, wie gut das Toggenburg auf das Worst-Case-Szenario Blackout vorbereitet ist. Dazu bewerteten die Gruppenmitglieder verschiedene Faktoren, unter anderem Stromversorgung, Ernährung oder die gesundheitliche Versorgung mit Schulnoten.

Die Taskforce 3 setzte sich mit einem möglichen Blackout im Toggenburg auseinander. Bild: Ralph Ribi

Dabei schnitt die Region relativ gut ab. Mit einer Gesamtnote von 5,1 könne das Toggenburg nach Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler einen totalen Stromausfall zwar mit einigen Schwierigkeiten, aber ohne verheerende Schäden überstehen.

Eines der grösseren Probleme würde in der Landwirtschaft auftreten. Ein Ausfall der elektrischen Melkroboter beispielsweise würde für Elend bei Hunderten Kühen sorgen. Nicht umsonst appellierten die Jugendlichen am Ende ihrer Präsentation: «Solche Probleme gilt es im Vorhinein zu erkennen.»

Unterricht nahe an der Realität

Die Kanti Wattwil ist in diesem Jahr eine von drei Kantonsschulen, wo das Pilotprojekt Sicherheitswoche durchgeführt wurde. Ganz genau habe man daher auch nicht gewusst, was auf die Schülerinnen und Schüler zukommen wird, sagte Rektor Martin Gauer. Für ihn erwies sich die Sicherheitswoche aber als voller Erfolg. Er erklärte:

«Genau so stellen wir uns Lernen vor, ein enger Bezug zur Praxis, Teamarbeit und alles in digitaler Arbeitsweise.»

Bei den beteiligten Jugendlichen kam die Projektwoche ebenfalls gut an, obwohl auch sie sich zu Beginn nicht recht vorstellen konnten, was auf sie zukommen wird. Dana Nerkebo, Gymischülerin mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, lernte in der Sicherheitswoche, wie man ein Problem erkennen und dafür systematisch Lösungen suchen kann.

Am besten gefiel ihr der Dienstagnachmittag, als in der Wattwiler Rietstein verschiedene Organisationen wie die Polizei, Armee und Zivilschutz Einblick in ihre Arbeit gaben. Dana Nerkebo sagte:

«Wir durften einen Blick hinter die Kulissen werfen. Es war cool, dass wir mit allen persönlich sprechen durften und nicht einfach im Unterricht sassen.»

Die Gäste: Regierungspräsident Fredy Fässler und Divisionär Germaine Seewer. Bild: Ralph Ribi

Die letzten Worte an diesem Freitagnachmittag vor den Schulferien hatte Divisionär Germaine Seewer. Es sei wichtig zu verstehen, dass die Sicherheit im Land keine Selbstverständlichkeit ist und dass sehr viel mehr dahintersteckt, als man zu glauben vermag. Sie führte aus: «Deshalb ist es wichtig, dass sich jeder und jede die Frage stellt, welchen Beitrag man selbst für die Gesellschaft leisten möchte.»