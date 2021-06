Wattwil Warum «Rund herumfahren» das neue Lebensgefühl der Toggenburger Zentrumsgemeinde beschreibt und dieses noch bis im Herbst anhält Ob zu Fuss oder mit dem Auto, im Wattwiler Zentrum ist es zurzeit schwierig, sich fortzubewegen. Die vielen Baustellen bedeuten aber auch, dass sich das Dorf verändert und Neues entsteht.

Das Wattwiler Zentrum gleicht zurzeit einer Grossbaustelle. Bild: Lara Abderhalden

Wattwil ist aktuell ein Flickenteppich. Rot-weisse Baulatten säumen die Strassen, tiefe Furchen ziehen sich durch den Asphalt und schwere Baumaschinen dekorieren die einzelnen Plätze, die noch befahrbar wären. Das Dorfzentrum befindet sich im Schönheitsschlaf oder besser in einer Schönheitsoperation. Bis im Herbst wird an Belag und Umgebung herumgekratzt, dann soll Wattwil in neuem Gesicht erstrahlen.

«Isch glich, wenni di nöd haitue?»

Dieses Basteln am Asphalt hat natürlich Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit eines jeden, der durch Wattwil kurvt. Neu gibt es neben der Völkerwanderung der Kantischüler beim Bahnhofszebrastreifen einen zweiten Stau-Hotspot – die Kreuzung bei der evangelischen Kirche. Also eigentlich gibt es so manche Verstopfungen, die durch den Einbahnverkehr im Dorfzentrum entstanden sind. Ist ja auch klar: Wird nur noch in eine Richtung Verkehr geführt, staut sich mächtig etwas an.

Zum Warten hinzu kommt die Kopfarbeit. Wer sich in Wattwil bewegen will, muss immer zuerst überlegen, welcher Weg am schnellsten zum Ziel führt und ob man von dort überhaupt wieder wegkommt. Bei Verabredungen fallen oft Sätze wie: «Isch glich, wenni di nöd haitue, suscht muessi nocher rundume fahre.»

Gehen statt Runden drehen

«Rund herumfahren» beschreibt das neue Lebensgefühl der Autofahrenden in Wattwil sehr gut und «Gehen, statt Runden drehen» lautet das Motto. Denn das Fussvolk ist definitiv auf der Baustelle «tiffiger» unterwegs als Menschen mit Rädern unter den Füssen.

Die Grossflächigkeit der Baustelle erlaubt immerhin dauernd neue Angriffspunkte für Wutausbrüche. Mal ist es die Kreuzung bei der Kirche, mal der Zebrastreifen beim Bahnhof, mal das Fahrverbot beim Sport Metzger oder das fehlende Lichtsignal beim «Abdi».

Apropos fehlendes Lichtsignal: Anfänglich hielt ich routinemässig immer wieder vor dem inexistenten Lichtsignal an und wartete, bis sich das fiktive Rotlicht in ein grünes verwandelt. Was natürlich nicht geschah und worauf ich durch Hupen aufmerksam gemacht wurde. Ohne die Lichtsignale herrscht irgendwie eine gewisse Unordnung im Dorf. Es ist manchmal ein bisschen wie in diesem Spiel, in dem Spielzeugautos herumgeschoben werden müssen, bis das rote Auto herausfahren kann.

Wollen wir es nicht einfach schön haben?

Baustellen sind mühsam. Ich verbinde mit ihnen aber auch irgendwie eine Hassliebe: Sie nerven, machen hässig, verändern Gewohntes, brechen Routinen, bedeuten aber auch, dass etwas Neues entsteht, und das ist ja auch eine Art, weiterzukommen und somit Bewegung.

Ich werde weiterhin wütend auf das Lenkrad «trömmele», wenn ich für die Fahrt an den Bahnhof statt fünf gefühlte 15 Minuten brauche. Ich werde weiterhin das unsichtbare Lichtsignal beim «Abdi» anstarren und mit dem Velo verwirrt in die Einbahnstrasse abbiegen – aber auch lächeln, wenn ich den wild fuchtelnden Verkehrskadetten zuwinke oder dem Bauarbeiter «en Guete» bei seinem Handwerker-Zmorge wünsche, während ich zu Fuss über den Wattwiler Flickenteppich wate. Denn im Grunde wollen wir alle dasselbe: Es schön haben.