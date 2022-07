WATTWIL Trotz Zürcher Urteil gegen Shop ohne Personal: Betreiber des Toggenburgshops fürchten keine Konsequenzen Die Initianten des Toggenburgshops in Wattwil sind zuversichtlich, dass es keine rechtliche Handhabe gegen die Öffnungszeiten ihres Geschäfts gibt. Unklar ist, ob die Eröffnung der zweiten Etappe der Umfahrung Wattwil, die das Zentrum vom Durchgangsverkehr entlasten soll, auswirken wird.

Der Toggenburgshop an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Bild: PD

Vor drei Jahren eröffnete die Migros-Genossenschaft Zürich in der Nähe des Hauptbahnhofs Zürich – aber nicht auf dem eigentlichen Bahnhofareal – ein Verkaufsgeschäft. Allerdings nur für kurze Zeit, denn die Unia klagte erfolgreich dagegen, dass Kundinnen und Kunden in diesem Geschäft auch sonntags etwas posten konnten.

Security ist im Laden anwesend

Im Oktober 2020 unternahm die Migros daraufhin einen neuen Anlauf, diesmal mit einer Filiale ohne Verkäuferinnen oder Verkäufer. Und mit Sonntags-Öffnungszeiten, denn der Sonntag ist laut Migros an diesem Standort der verkaufsstärkste Tag der Woche. Das Sortiment des Ladens umfasst vor allem Mahlzeiten und Snacks.

Frische Backwaren liefern sonntags Mitarbeiter der Migros-Filiale im Zürcher Hauptbahnhof. Abgesehen davon fehlt im «Daily»-Geschäft das Verkaufspersonal. Dennoch ist immer während der Öffnungszeiten jemand vor Ort. Security-Mitarbeiter öffnen und schliessen die Filiale, schalten das Licht ein und aus, überwachen die Selfscanning-Kassen, weisen unerwünschte Personen weg und putzen, wenn einem Kunden ein Missgeschick passiert.

Unia siegt vor Verwaltungsgericht

Security-Personal darf unter gewissen Voraussetzungen sonntags arbeiten, doch die Unia kritisierte in ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht die Anstellungen in diesem Fall als illegal. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schloss sich der Gewerkschaft an. Das wurde vor kurzem bekannt.

Die Genossenschaft Migros Zürich das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich nicht angefochten. Das bestätigte Gabriela Ursprung, Leiterin Corporate Communications und Kulturprozent der Migros Zürich. Da die Kundinnen und Kunden des Daily Zollstrasse die Einkaufsmöglichkeit am Sonntag sehr schätzten, prüfe man Alternativen, heisst es weiter.

Der Toggenburgshop befindet sich ebenfalls in der Nähe eines Bahnhofs, aber nicht auf dem Bahnhofareal, auf dem laut eidgenössischem Recht andere Bestimmungen gelten. Einer der drei Initianten des Shops ist SVP-Kantonsrat Ivan Louis (Nesslau). Er hat bisher kein Echo auf das Gerichtsurteil von Zürich gehört und zeigt sich gegenüber dem «Toggenburger Tagblatt» optimistisch, dass der Toggenburgshop auch keine Probleme mit den Öffnungszeiten bekommen wird.

Er hat auch keine Angst vor der Unia. Dies wegen des st.gallischen Gesetzes über Ruhetag und Ladenöffnung und der dazugehörigen Ausführungsverordnung. Diese sagt, dass eine Verkaufsart einem Laden ähnlich ist, wenn Personal anwesend ist, das Auskünfte erteilt oder Geld einkassiert. Der Toggenburgshop weise dagegen gar kein Personal auf und die drei Gründer arbeiteten ohne Lohn. Das Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung erfasst auch andere Verkaufsarten.

«Super-Dummheit» der Unia kritisiert

Harte Worte findet Ivan Louis dennoch für die Unia. Er nennt die Klage der Gewerkschaft eine «Super-Dummheit». Die Unia gefährde Arbeitsplätze.

«Der Toggenburgshop sichert dagegen regionale Arbeitsplätze bei regionalen Produzenten, weil er fast ausschliesslich regionale Produkte verkauft.»

Tankstellen-Shops wiederum hätten lange Öffnungszeiten, sodass Angestellte auch spätabends und am Wochenende arbeiten müssen. Die Initianten hätten seit der Eröffnung des Toggenburgshop zudem viel Erfahrung im Selbstbedienungsbereich sammeln können.

«Die eigens entwickelte Kassenlösung scango.ch bieten wir unabhängig an und ermöglichen damit gerade auch kleineren Geschäften die Einführung von Selbstbedienung oder 24-Stunden-Betrieb.»

Viele Schichtarbeiter als Kunden

Gespannt ist Ivan Louis, wie sich die Eröffnung der zweiten Etappe der Umfahrung Wattwil, die im August erfolgt, auf die Umsätze auswirken wird. Gegenwärtig schauen die drei Unternehmer, ob ein zweiter Standort mit dem gleichen oder einem ähnlichen Konzept möglich ist. Zur Standortfrage hält sich der Nesslauer aber bedeckt.

Ivan Louis, Mitbesitzer des Toggenburgshops. Bild: PD

Zu den Geschäftszahlen des Toggenburgshops sagt Ivan Louis nur, dass sie stabil sind und dass der Shop kostendeckend arbeitet. Unter den Kunden befänden sich viele Schichtarbeiter. Die Zahlen zeigten, dass etwa die Hälfte des Wochenumsatzes abends und an Sonntagen erwirtschaftet werde. Auch Feiertage würden gut laufen, sagt Ivan Louis.

In Lichtensteig gibt es den «MiniBierladen». Er ist zeitweise bedient und die übrige Zeit an allen Tagen rund um die Uhr mit der ID zugänglich.