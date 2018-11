Wattwil stellt auf neues Rechnungsmodell um Wie alle Gemeinden musste Wattwil seine Erfolgsrechnung umstellen. Der Gemeinderat informiert, wie er die Rechnungsführung umsetzen will.

Im Gemeindehaus Wattwil wurde über die Umsetzung des neuen Rechnungsmodells entschieden. (Bild: Hansruedi Kugler)

Die Regierung des Kantons St. Gallen hat verfügt, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2019 das neue Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG) anzuwenden haben. Für die Umstellung per 1. Januar 2019 musste der Gemeinderat mehrere Grundsatzentscheide betreffend die Rechnungsführung sowie zur Nutzungsdauer des Gemeinde- vermögens fassen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt.

Verwaltungs- und Finanzvermögen

Die Aktiven einer Gemeinde bestehen aus dem Finanz- und dem Verwaltungsvermögen. Das Finanzvermögen besteht aus Werten, die veräussert werden können, ohne dass die Erfüllung öffentlicher Aufgaben beeinträchtigt wird (zum Beispiel Liegenschaften und Landreserven). Das Verwaltungsvermögen dient der unmittelbaren Erfüllung von öffentlichen Aufgaben und kann daher nicht verkauft werden (zum Beispiel Gemeindehaus, Strassen, Werkhof).

Beim Verwaltungsvermögen ergeben sich in der Regel längere Abschreibungszeiträume. Bisher war es meist schon vor dem Ende seiner Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben. Gleichermassen bestehen beim Finanzvermögen Differenzen zwischen dem Buch- und dem Verkehrswert. Dies führte zu so genannten «stillen Reserven».

Verwaltungsvermögen wird nicht neu bewertet

Gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes stehen der Gemeinde beim Übergang zum RMSG bezüglich Bewertung des Verwaltungsvermögens drei Optionen offen: keine, teilweise oder vollständige Neubewertung. Der Gemeinderat schreibt, dass er entschieden hat, keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorzunehmen. Dies unter anderem, weil der Aufwertungsbetrag mehrheitlich im Verlauf der kommenden Jahre zur erneuten Amortisation gemäss den neuen längeren Abschreibungsdauern wiederverwendet werden müsste.

Damit sich die Abschreibungsdauer möglichst an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer orientiert, schreibt das kantonale Gesetz neu Bandbreiten für die Nutzungsdauer der verschiedenen Anlagekategorien vor. Im vorgegebenen Rahmen hat der Gemeinderat für die einzelnen Anlagekategorien angemessene Nutzungsdauern festgelegt. Das heute noch geltende Abschreibungsreglement wird ausser Kraft gesetzt. Gemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden hat der Gemeinderat die Möglichkeit die Aktivierungsgrenze (Übertrag in die Investitionsrechnung) festzulegen. Bei der Festsetzung der Aktivierungsgrenze ist zu beachten, dass eine Ausgabe nur dann zu aktivieren ist, wenn sie einen wertvermehrenden Charakter aufweist.

Werterhaltende Massnahmen wie Instandstellung, Unterhalt und Wartung werden nicht aktiviert. Der Gemeinderat hat die Aktivierungsgrenze gegenüber der bisherigen Praxis unverändert auf 150'000 Franken belassen. Einzig in der separaten Rechnung der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig hat er die Aktivierungsgrenze aufgrund des geringen Jahresumsatzes auf 40'000 Franken festgelegt.

Aufwertung des Finanzvermögens: neues Reglement

Das Finanzvermögen muss auf Grundlage des RMSG zwingend neu bewertet werden. Als Richtgrösse für die Neubewertung der Liegenschaften wird der amtliche Verkehrswert verwendet. Die Differenz aus dem derzeitigen Buchwert und der Verkehrswertschätzung wird sodann in die Reserve «Werterhalt Finanzvermögen» verbucht. Damit diese Buchung vorgenommen werden kann, braucht es ein Reglement, welches vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Darin ist geregelt, dass ein allfälliger Überschuss nach Erreichen der maximalen Höhe der Reserveeinlage in die Ausgleichsreserve überführt wird. Die Ausgleichsreserve dient zudem dem kurz- bis mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung.

Dieses neue Reglement ist dem fakultativen Referendum zu unterstellen, ehe es am 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt wird. Das Reglement «Werterhalt Finanzvermögen» kann zwischen dem 15. November und dem 24. Dezember während der Geschäftszeiten in der Gemeindeverwaltung, Ratskanzlei (Büro 207, 2. OG), eingesehen werden. Für das Zustandekommen des Referendumbegehrens sind 300 Unterschriften erforderlich.

Budget 2019 nach neuem Modell

Das Budget 2019 wird der Bürgerschaft erstmals mit der neuen Gliederung von RMSG präsentiert werden. Die vom Gemeinderat getroffenen Grundsatz- entscheide werden im Geschäftsbericht 2018 berücksichtigt und deren Auswirkungen erläutert. (gem/sas)