Wattwil Seiner Zeit voraus: Im Toggenburgshop tummeln sich neben Weihnachtsguetzli bereits die Osterhasen Der Toggenburgshop in Wattwil bietet bereits Osterhasen zum Verkauf an. Es soll ihrem Konzept «Einkaufserlebnis der Zukunft» entsprechen.

Im Toggenburgshop stehen Osterhasen zum Verkauf. Bild: PD

Wer in diesen Tagen im Toggenburgshop an der Wattwiler Bahnhofstrasse einkaufen geht, gerät wahrscheinlich ins Stutzen: Neben den typischen Weihnachtsartikeln bietet der 24-Stunden-Laden aktuell auch Osterhasen aus Schokolade an. Das überrascht, passt aber ins Konzept, wie das Geschäft in einer Medienmitteilung schreibt.

Einkaufen rund um die Uhr, ohne dabei auf die guten Toggenburger Produkte verzichten zu müssen. Damit will der Toggenburgshop ein Einkaufserlebnis der Zukunft bieten. Damit der Laden auch beim Sortiment seiner Zeit voraus ist, gibt es jetzt schon Osterhasen aus Schokolade.

Im Oktober 2021 wurde der Toggenburgshop eröffnet. Es handelt sich dabei um einen unbedienten Laden mit regionalen Produkten, der den Einkaufenden rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die Initianten Adrian Brügger, Ivan Louis und Roger Wichser wollen zwei Dinge kombinieren: Ein modernes Einkaufserlebnis und regionale Produkte aus dem Toggenburg. (red)