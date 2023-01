Wattwil Polizei vereitelt Geldübergabe an Telefonbetrüger – 2022 war die Betrugsmasche im Kanton St.Gallen rund 440 Mal erfolgreich Am Dienstag hat die Kantonspolizei St.Gallen die Übergabe von 60’000 Franken an einen 53-jährigen Tschechen vereitelt, der sich als falscher Polizist ausgegeben hat. Im Jahr 2022 waren solche Betrüger im Kanton 440 Mal erfolgreich. Dabei ergaunerten sie insgesamt fast einer Million Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen konnte den falschen Polizisten verhaften. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Dienstag hatten ein 73-jähriger Mann und seine Frau einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. Der Anrufer sagte, dass die Tochter des Ehepaars einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Zur Freilassung der Tochter müssten sie eine Kaution von 60’000 Franken bezahlen. Das Paar durchschaute die Betrugsmasche aber und verständigte die Kantonspolizei St.Gallen. Bei der vermeintlichen Übergabe des Kautionsbetrags in der Stadt St.Gallen konnte schliesslich ein 53-jähriger Tscheche festgenommen werden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen werden nun weitere Ermittlungen in diesem Fall geführt.

Betrüger ergaunerten 2022 fast eine Million Franken

Die Kantonspolizei St.Gallen hat festgestellt, dass die Täterschaften vermehrt versuchen, noch mehr Druck auf potenzielle Opfer auszuüben, als dies früher der Fall war. Dies geschieht mit schockierenden Nachrichten, wie jener des Unfalls mit Todesfolge. Ein Rückblick auf das Jahr 2022 zeigt, dass durch Betrüger alleine im Kanton St.Gallen in über 440 Fällen eine Deliktsumme von fast einer Million Franken erwirtschaftet wurde.

Der Dezember des letzten Jahres war mit einer Handvoll gemeldeten Fälle eher ruhig, wobei die Täterschaft in vier Fällen mit einer Deliktsumme von 242’000 Franken sehr erfolgreich war, wie die Polizei mitteilt. In den ersten Tagen des Jahres 2023 ist nun ein erneuter Anstieg von Meldungen über Betrugsversuche mit Schocknachrichten durch falsche Polizisten zu verzeichnen.