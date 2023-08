Neue Umgebung Die Nachfrage nach Alterswohnungen in der Gemeinde Wattwil hat wieder zugenommen – das sind die Gründe Viele Menschen schieben den Eintritt ins Altersheim möglichst lange hinaus, weil sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben möchten. Für sie könnte eine Alterswohnung eine gute Zwischenlösung sein. Während der Coronapandemie hielt sich die Nachfrage allerdings in Grenzen.

Der Block an der Hembergerstrasse ist der Hauptsitz der Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Wohnen im Alter ist nicht immer einfach. Schnell kann es einsam werden, die Wohnung zu teuer oder Hausarbeiten zu schwer. Trotzdem fühlen sich viele noch fit genug und möchten den Eintritt ins Altersheim noch etwas hinauszögern.

Mittlerweile ist das alleinige Leben um einiges einfacher geworden als früher. Die Spitex oder auch die Tixi-Taxis können beim selbstständigen Wohnen im Alter grosse Unterstützung leisten. Eine andere Hilfe sind die Alterswohnungen.

Nachfrage wird gedeckt

In Wattwil gibt es drei Wohnblöcke, welche zu den Alters- und Sozialwohnungen Wattwil gehören. Jeweils einen an der Hembergerstrasse, einen an der Kirchenrainstrasse und einen an der Thuraustrasse.

«Mittlerweile vermieten wir 51 Wohnungen», sagt Markus Haag, Präsident der Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil. Bei der Gründung vor 50 Jahren, seien es noch 22 Wohnungen gewesen.

«Die Nachfrage steigt immer etwas, aber wir konnten ihr immer entgegenkommen und decken sie ziemlich gut ab», so Haag. Nur während der Pandemie habe man Schwierigkeiten gehabt, alle Wohnungen zu vermieten. Auch die neuen Wohnungen an der Bahnhofstrasse hätten die Nachfrage nach den Alterswohnungen reduziert.

«Wir hatten in den letzten Jahren rund zwölf Wechsel. Das ist überdurchschnittlich viel.» Oft habe man etwas suchen müssen, um wieder einen Nachmieter oder eine Nachmieterin zu finden. Doch das habe sich wieder gebessert.

«Dieses Jahr haben wir kaum Auszüge gehabt. Es warten sogar schon einige Personen darauf, dass wieder eine Wohnung frei wird», so Haag.

Mittagessen im Alterszentrum Risi

Die Wohnungen haben meist zweieinhalb, teilweise auch ein- oder dreieinhalb Zimmer. «Es ist wichtig, dass die Wohnungen rollstuhlgängig sind und keine Schwellen haben», sagt Haag.

Damit man mittags nicht kochen muss, können die Bewohner und Bewohnerinnen auch im Altersheim Risi essen oder deren Mittagsdienst beanspruchen. «Dafür wurde extra ein Lift gebaut, welchen unsere, aber auch die Leute im Altersheim benutzen können», so Haag. Es sei einfacher und es gäbe immer eine kleine Gruppe, die am Mittag ins Risi fährt.

Doch dadurch, dass die Wohnungen wieder an Beliebtheit gewinnen, ergeben sich einige Nachteile. «Wir haben einige Personen, welche vielleicht nie eine unserer Wohnungen beziehen können.»

Um dem entgegenzuwirken, ist man momentan auf der Suche nach einem neuen Grundstück. «Die Häuser und Blöcke, welche wir beziehen, müssen einige Anforderungen erfüllen. Etwas Richtiges zu finden, ist nicht immer einfach.» Daher sei es oft besser, das Haus selbst zu bauen. Das Land stelle die Gemeinde zur Verfügung.

Die Wohnungen seien so eine Art Zwischenstation des gänzlich selbstständigen Lebens und des Wohnens in einem Altersheim. «Unser Ziel ist es, nicht nur günstige, sondern auch gute und schöne Wohnungen anzubieten», sagt Haag.