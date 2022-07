Wattwil Nach Zusammenprall mit Voralpen-Express: 21-jähriger Autolenker und seine Beifahrerin müssen ins Spital Am Sonntag ist es in Wattwil zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Zug gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von über 30’000 Franken.

Der Unfall ereignete sich zwischen Wattwil und Lichtensteig. Bild: Kapo SG

Am Sonntagnachmittag war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Wenkenrütistrasse von Lichtensteig in Richtung Wattwil unterwegs. Ebenfalls im Auto sass seine 21-jährige Beifahrerin. Auf einem Firmenparkplatz beabsichtigte der Autolenker, sein Fahrzeug zu wenden und in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Wie die Kantonspolizei mitteilt, verlor der Mann dabei die Kontrolle über sein Auto.

Das Fahrzeug überquerte die Wenkenrütistrasse, durchbrach am linken Fahrbahnrand einen Zaun und fuhr das Wiesenbord hinunter. Auf dem Gleisbett kam das Auto zum Stillstand. Zur selben Zeit war ein Zug von Lichtensteig in Richtung Wattwil unterwegs.

Trotz der eingeleiteten Schnellbremsung seitens des Zugführers prallte der Zug in das stillstehende Auto. Durch den Unfall wurde der 21-jährige Autofahrer leicht und seine gleichaltrige Beifahrerin unbestimmt verletzt. Sie mussten von der Rettung ins Spital gebracht werden. Während sich der Sachschaden am Zug und am Kabelkanal auf über 10’000 Franken beläuft, entstand am Auto Totalschaden. (kapo/nat)