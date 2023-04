Wattwil Nach Umfrage im Quartier: Gemeinde verzichtet nun doch auf eine Verlängerung der Schomattenstrasse und eine neue Thur-Brücke Das Wattwiler Schomattenquartier wird nicht an die Wilerstrasse angebunden. Dies hat der Gemeinderat aufgrund der Ergebnisse einer Quartierumfrage entschieden. Der Anstoss für das Projekt war einst aus dem Quartier gekommen. Verkehrsberuhigende Massnahmen werden trotzdem gewünscht.

Die Schomattenstrasse endet in einer Sackgasse und soll nicht verlängert und an der Wilerstrasse (im Hintergrund) angeschlossen werden. Bild: Beat Lanzendorfer (18. 1. 2022)

Seit 2018 beschäftigt sich Wattwils Gemeinderat mit dem Schomattenquartier. Damals hatte er aus dem Quartier den Auftrag erhalten, eine Anbindung der Schomattenstrasse per Brücke an die Wilerstrasse zu prüfen, bei gleichzeitiger Verkehrsberuhigung im Quartier. Doch gegen das Vorprojekt regte sich Kritik, woraufhin der Gemeinderat im November 2022 alle erwachsenen Bewohnenden des Schomattenquartiers zu einer anonymen Online-Umfrage eingeladen hat.

Nun wurde die Auswertung der Umfrage analysiert, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. «Mit der Umfrage wollte der Gemeinderat ein aktuelles Stimmungsbild aus dem Quartier zum Vorhaben abholen. Ein Drittel der 530 Eingeladenen haben an der Umfrage teilgenommen. Diese Beteiligung ist zwar tiefer als bei Abstimmungen üblich. Sie lässt aber den Schluss zu, dass das Stimmungsbild repräsentativ ist», wird Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner in der Mitteilung zitiert.

Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Bild: PD

Die wichtigsten Umfrage-Ergebnisse zeigen: Fast 70 Prozent der Teilnehmenden finden eine Bergli-Brücke, die das Quartier von der Wilerstrasse her erschliesst, eher oder gar nicht wichtig. Auch wenn die Brücke zeitweise – etwa bei einer Sperrung der Umfahrungsstrasse – gesperrt würde, sieht eine Mehrheit der Teilnehmenden (56 Prozent) darin keinen Nutzen. Hingegen sähen auch ohne Brücke rund drei Fünftel (58 Prozent) einen Nutzen in verkehrsberuhigenden Massnahmen im Quartier.

Die vorgeschlagene Brücke hätte die Schomattenstrasse und die Wilerstrasse verbunden

Vorprojekt als Grundlage für mögliche Verkehrsberuhigung

«Die sorgfältige Ausarbeitung des Vorprojekts und die Quartierbefragung haben die nötige Klärung gebracht», fasst Alois Gunzenreiner zusammen. Obwohl der Auftrag aus dem Quartier ursprünglich lautete, die Anbindung an die Wilerstrasse zu prüfen, werde gemäss Umfrage-Ergebnissen eine neue Bergli-Brücke im Quartier mehrheitlich abgelehnt. «Der Gemeinderat hat das ablehnende Stimmungsbild in seine Beurteilung einbezogen und beschlossen, auf die Verlängerung der Schomattenstrasse und die Realisierung der Brücke zu verzichten», erklärt Alois Gunzenreiner.

Zur positiven Beurteilung verkehrsberuhigender Massnahmen hielt der Gemeinderat fest, dass das Vorprojekt, das unter Einbezug von Quartier-Vertretern erarbeitet wurde, eine gute Planungsgrundlage bildet. Diese könne auch mittelfristig unter Berücksichtigung der konkreten Bedürfnisse weiterbearbeitet werden, wenn zum Beispiel Belags- oder Werkleitungssanierungen nötig werden. (pd)