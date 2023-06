Wattwil Nach schwierigen Monaten geht es bei der Bikerin Ramona Forchini wieder aufwärts – nun freut sie sich auf den Heimauftritt auf der Lenzerheide Erstes Weltcup-Podest, weitere Top-Ten-Plätze und Weltmeisterin im Teamwettkampf. Die vergangene Saison verlief für die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini wie im Traum. Rückschläge am Ende des Jahres beeinträchtigten dann ihre Vorbereitung auf diese Rennsaison. Nun soll es Schritt für Schritt wieder nach oben gehen.

Ramona Forchini freut sich auf ihr Weltcup-Heimrennen am Wochenende auf der Lenzerheide. Bild: PD

Jetzt brauchen die Bikerinnen und Biker Stehvermögen. Im Juni erwartet die Künstlerinnen und Künstler auf zwei Rädern gleich mehrere Grossereignisse. Zu ihnen zählen nebst zwei weiteren Weltcups das Heimweltcuprennen auf der Lenzerheide sowie die European Games im polnischen Krakau.

Mit dabei ist die 29-jährige Wattwilerin Ramona Forchini. Nach schwierigen Monaten blickt sie wieder zuversichtlich in die Zukunft. Ihre Hoffnung, dass es aufwärts geht, begründet sie mit dem 19. Platz beim ersten Weltcuprennen Mitte Mai im tschechischen Nove Mesto.

Den Trainingsrückstand noch nicht aufgeholt

Die Beeinträchtigungen traten nach dem letzten Weltcuprennen im September 2022 auf und begleiteten die Toggenburgerin während fast sieben Monaten. Dazu sagt sie: «Es waren sieben sehr schwierige Monate für mich. Verschiedene private Ereignisse überschlugen sich, und ich war mit der ganzen Situation überfordert.»

An Sport sei in jener Zeit nicht zu denken gewesen. «Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder zurückkommen würde. Der Wille war da, die Voraussetzungen standen aber schlecht.» Sie habe gelernt, mehr auf ihren Körper und vor allem Geist zu hören. Es brauche Zeit und vor allem Geduld und Nervenstärke. «Jetzt geht es mir so weit gut, ich darf nicht klagen.»

Ihr sei bewusst, dass sie sich einen enormen Trainingsrückstand eingehandelt habe. «Die Monate, in denen ich nicht trainieren konnte, hole ich nicht mit einem Fingerschnippen auf, die Konkurrentinnen haben schliesslich nicht geschlafen.» Sie möchte jedoch behutsam mit ihrem Körper umgehen, deshalb entschied sie sich für ein langsames konstantes Aufbautraining. Der Nachteil dabei: Es braucht Zeit. Zeit, die die Wattwilerin eigentlich nicht hat, denn die Saison ist in vollem Gange.

An Motivation mangelt es der 29-Jährigen nicht. Dazu tragen auch die Lichtblicke der vergangenen Wochen bei. Der Top-20-Platz in Nove Mesto war daher in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen erhielt sie die Gewissheit, sie ist dran, zum anderen bedeutete die Platzierung die Qualifikation für die European Games vom 25. Juni. An der SM am letzten Wochenende schaffte sie zudem Platz 6.

Nun kommt das Heimrennen auf der Lenzerheide

Weil in diesem Monat einiges läuft, möchte sich Forchini nun zuerst auf das Heimrennen von diesem Wochenende auf der Lenzerheide konzentrieren. Hierzu sagt sie: «Es ist vermutlich das vorläufig letzte Rennen im Bündnerland. 2025 finden die Weltmeisterschaften in Crans Montana statt, da dürfte die Hauptprobe ein Jahr vorher im Wallis stattfinden, und zwei Weltcuprennen im selben Jahr werden in der Schweiz nicht ausgetragen.»

Umso mehr freut sie sich auf die Tage im Bündner Dorf: «Die Lenzerheide war schon immer einer der bestbesuchten Weltcup-Anlässe, da erhalten wir Schweizerinnen und Schweizer an der Strecke jeweils einen riesigen Support.»

Obwohl die Vorfreude bei Ramona Forchini gross ist, darf sie die Leistungserwartungen nicht zu hoch schrauben. «Ich muss Rennen für Rennen nehmen, mit der Hoffnung, dass es weiter aufwärtsgeht.» Ein Rangziel habe sie sich nicht gesetzt. Sie wäre aber sehr glücklich, an die Rangierung vom ersten Weltcup anknüpfen zu können. «Ich möchte einfach das abrufen, was ich zurzeit draufhabe, dann kommt es gar nicht so schlecht.»

Das Weltcup-Wochenende der Frauen in der Lenzerheide beginnt am Freitag um 17.15 Uhr mit dem Short-Track-Rennen (Start Männer um

18 Uhr). In diesem geht es in erster Linie um eine gute Startposition für das Cross-Country-Rennen am Sonntag, bei dem die Frauen um 13 Uhr auf die Strecke geschickt werden. Im Anschluss folgen die Männer.