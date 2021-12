Wattwil Mit Musik erinnern: Vater und Tochter gründen einen Chor für Menschen mit Demenz Ab Januar findet in Wattwil jeden zweiten Dienstagnachmittag eine Chorprobe mit anschliessendem Kaffee und Kuchen statt. Die Musik soll den Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Geleitet wird der Chor von Lara und Walter Abderhalden.

Lara Abderhalden und ihr Vater Walter Abderhalden werden den Chor leiten.

«Zusammen singen macht einfach Spass», sagt Lara Abderhalden. Deshalb gründet die 30-Jährige zusammen mit ihrem Vater Walter Abderhalden einen Chor für Menschen mit Demenz. Beim Projekt gehe es darum, Menschen mit Demenz eine Freude in den teilweise einsamen Alltag zu bringen, und Angehörige zumindest für ein paar Stunden zu entlasten.

Ausserdem gebe es viele Studien, aus denen hervorgehe, dass Musik Menschen mit Demenz beim Erinnern helfe, sagt Lara Abderhalden. «Wir werden alte Lieder singen, wie das ‹Burebüebli›. Das wird bestimmt die eine oder andere Erinnerung aus der Kindheit wecken.» Natürlich würden die Sängerinnen und Sänger auch selbst Liederwünsche anbringen können. Im Allgemeinen gehe es bei den Chorproben nicht um die Krankheit, sondern darum, miteinander zu singen und Spass zu haben.

Idee kommt aus Mörschwil

Als Lara Abderhalden im vergangenen Jahr einmal das Demenzchörli Musik im Kopf in Mörschwil besuchte, sei sie inspiriert worden. «Die Menschen haben so begeistert mitgesungen, es hat mich sehr berührt», sagt die 30-Jährige. Im Toggenburg gebe es ihres Wissens bis jetzt keinen Chor für Menschen mit Demenz, deshalb wollte sie auch in Wattwil ein solches Angebot schaffen.

Im Toggenburg gibt es bereits das Café TrotzDem in Lichtensteig und Wattwil: Ein Anlass, an dem sich Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zum Kaffee treffen können. Da es aber immer mehr Menschen mit Demenz gibt, steigt auch die Nachfrage nach solchen Angeboten.

Noch ungewiss, wie gross das Interesse ist

Die Chorproben werden jeden zweiten Dienstagnachmittag im Haus zum Brunnen in Wattwil stattfinden. Den Angehörigen stehe es frei, ob sie ebenfalls zur Probe kommen wollen oder lieber die freie Zeit geniessen wollen, wie die Initiantin sagt. Die Kirchgemeinde stelle den Raum ein halbes Jahr lang gratis zur Verfügung. Nach dieser Zeit werde man prüfen, ob man das Projekt fortführen werde. «Wir müssen schauen, ob das Interesse da ist», sagt Lara Abderhalden dazu. Bei Erfolg kann sich die junge Frau gut vorstellen, das Projekt zu verlängern.

Dass der Chor auch öffentlich auftritt, sei nicht geplant. Es gehe vor allem um die Freude und das Beisammensein. Lara Abderhalden ist denn auch keine ausgebildete Chorleiterin und auch nicht speziell musikalisch. Sie wird in den Proben Klavier spielen, ihr Vater Walter Abderhalden beherrscht gleich mehrere Instrumente. Deshalb ist der 66-Jährige mit von der Partie.

Auch sonstige Musikbegeisterte sind bei den Proben herzlich willkommen. Interessierte müssen keine musikalischen Vorkenntnisse mitbringen. Ausgeklungen werden die einstündigen Chorproben jeweils mit Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. «Dort kommen vielleicht auch Angehörige von Menschen mit Demenz ins Gespräch miteinander, das kann Trost spenden», sagt Abderhalden.

Für jede besuchte Probe werden den Teilnehmenden fünf Franken verrechnet für die aufkommend Zvierikosten. Vater und Tochter machen das Engagement aber unentgeltlich. Die 30-Jährige sagt: «Das Thema Demenz liegt uns beiden sehr am Herzen.»