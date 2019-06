Wattwil: Lastwagen touchierte 15-jährige Töfflifahrerin und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen Ein 15-jähriges Mädchen wurde von einem überholenden Lastwagen touchiert und kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter.

Das 15-jährige Mädchen war mit einem Töffli auf der Wattwiler Rickenstrasse unterwegs. (Bild: Kapo)

(kapo/rus) Am Mittwoch fuhr ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Töffli auf der Wattwiler Rickenstrasse in Richtung Ricken. Dabei wurde sie von einer bislang unbekannten Person mit einem Lastwagen überholt. Beim Überholmanöver touchierte der Lastwagen das Töffli und das Mädchen kam zu Fall, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Das Mädchen wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Versorgung. Der Lastwagen setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.



Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Lastwagen machen können, werden gebeten, sich beim unter 058 229 52 00 beim Polizeistützpunkt Schmerikon zu melden.