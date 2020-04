Wattwil: Kasse aus Imbisslokal gestohlen In der Nacht auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in Wattwil eine Kasse mit mehreren hundert Franken Bargeld.

Über ein Schiebefenster gelangte die unbekannte Täterschaft in den Wattwiler Imbiss. Symbolbild: Mareycke Frehner

(kapo/rus) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hat eine unbekannte Täterschaft einen Einbruch in Wattwil verübt. Sie verschaffte sich über ein Schiebefenster gewaltsam Zutritt in ein Imbisslokal. Dort entwendete sie die Registrierkasse, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Darin befand sich Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken. Anschliessend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.