Wattwil Kampf gegen Littering: Warum Pensionierte selber zu Zange und Eimer greifen Sie setzen sich aktiv für ein sauberes Wattwil ein und heben unachtsam weggeworfenen Abfall auf. Doch Hansueli Hofer und Kurt Baumann sind überzeugt, es wäre für jeden ein Leichtes, Littering zu vermeiden.

Hansueli Hofer und Kurt Baumann gehören zu den Freiwilligen, die in Wattwil Abfall einsammeln. Bild: Sabine Camedda

«Es wäre schön, wenn wir diese Arbeit nicht machen müssten.» Hansueli Hofer steht auf einem Parkplatz in Wattwil, ganz in der Nähe des Thurwegs. Er packt einen Plastikeimer aus dem Kofferraum und eine Zange, mit der er später Abfall vom Boden aufhebt und streift eine Warnweste über. Gemeinsam mit Kurt Baumann will er an diesem Nachmittag Littering bekämpfen.

Neben Hofer und Baumann stehen noch zwei Männer und eine Frau. Sie alle vereint, dass sie sich über unachtsam weggeworfenen Abfall aufregen. Doch statt die Faust im Hosensack zu machen, werden sie aktiv. Sie laufen durch Wattwil und sammeln alles auf, was auf dem Boden liegt.

Mit ihrem freiwilligen Engagement unterstützen sie die Gemeinde, die Schulabwarte und alle, die für Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgen. Die Gemeinde stellt ihnen ein Teil der Ausrüstung zur Verfügung und übernimmt die Kosten für die Abfallentsorgung.

Hansueli Hofer zeigt, wie Entsorgung richtig ginge. Bild: Sabine Camedda

Damit sind die Freiwilligen, die zumeist im Rentenalter sind, noch nicht ganz zufrieden. Gerne würden sie ihren Einsatz noch bekannter machen. Beispielsweise mit Warnwesten, auf denen ein Slogan steht. Einer wie «Für ein sauberes Wattwil». Aber noch lieber wäre ihnen, wenn es sie nicht brauchen würde.

IG für ein Sauberes Wattwil Ein sauberes Dorf und eine saubere Gegend ist einladender, als ein Ort, wo an allen Ecken und Enden Zigarettenstummel, Kaugummis und alle möglichen Abfälle herumliegen. Das schrieb Hansueli Hofer im «Toggenburger Tagblatt». Er rief dazu auf, Wattwil sauber zu halten und nannte als Ziel, eine IG Sauberes Wattwil zu gründen. Mehrere Personen haben sich Hansueli Hofer angeschlossen und unterstützen ihn bei seiner Idee. Nach Zeit und Lust laufen sie durch Wattwil und sammeln Abfälle ein. Hansueli Hofer gibt gerne Auskunft, welches Material fürs Sammeln geeignet und wo das bezogen werden kann. Er pflegt ausserdem Kontakt zum Bauamt der Gemeinde Wattwil. Diese ist froh um die Unterstützung der Freiwilligen und übernimmt die Kosten für die Entsorgung der von ihnen gesammelten Abfälle.

Hemmschwelle ist unterschiedlich hoch

«Ein Kübel ist schnell voll», erzählt Hansueli Hofer und erntet zustimmendes Kopfnicken von zwei der Männer. Gerade wenn es wieder wärmer wird, sitzen die Menschen vermehrt draussen, essen etwas und lassen die Verpackung liegen. Eine Erklärung, warum das so ist, hat keiner der Anwesenden.

Die anwesende Frau ist überzeugt, dass Littering eine Frage des Wollens oder eben Nicht-Wollens ist und sie sagt:

«Die Menschen bringen das Essen ja in der Verpackung mit. Diese dann mitzunehmen und in einem Abfalleimer oder zu Hause zu entsorgen, wäre einfach.»

Hansueli Hofer bestätigt das. Wenn an einer Stelle bereits Abfall am Boden liegt, sei die Hemmschwelle tiefer, auch etwas fallen zu lassen, als wenn es sauber ist. Und seinen eigenen Abfall mitzunehmen, wäre für jeden Einzelnen keine grosse Sache.

Pizzakartons verstopfen Abfallkübel

Hansueli Hofer und Kurt Baumann kennen einige exponierte Stellen, an denen Littering gehäuft vorkommt: Nach schönen und warmen Abenden rund um Bänkli, bei nassem Wetter unter Brücken.

Vermehrt finden die Abfallsammler weggeworfene Schutzmasken. Bild: Sabine Camedda

Am Thurweg liege immer wieder Abfall neben den Kübeln, obwohl diese von der Gemeinde sehr oft geleert werden. Kurt Baumann hat eine Erklärung: Ein Pizzakarton ist zu gross für die Abfallkübel, auch wenn er zusammengelegt wird. Oft öffnet er sich und verstopft den Kübel. Die Folge: Der Abfalleimer quillt oben über, obwohl er unter dem Karton noch leer ist.

Meistens sei es Bequemlichkeit, die zu liegengelassenem Abfall führt. Hofer und Baumann sind oft entlang von Strassen unterwegs. Sie finden dabei nicht nur Verpackungen von Speisen und Getränken, sondern auch Abfälle von Handwerksbetrieben. Diese seien auf Lieferwagen oft nicht genügend gesichert und würden bei einer bestimmten Geschwindigkeit wegfliegen. Und liegenbleiben, erklärt Hansueli Hofer. Dabei wäre es ein Leichtes, solches Littering zu verhindern.

«Es ist eine gute Sache – Danke, dass Ihr das macht.»

Hansueli Hofer und Kurt Baumann können viel erzählen, was sie gesehen und erlebt haben. In letzter Zeit sammeln sie viele Schutzmasken ein. «Wie kann man diese einfach in die Natur wegwerfen?», fragt Kurt Baumann und schüttelt den Kopf.

Längst haben die beiden Abfallsammler den Thurweg erreicht, die ersten Abfälle eingesammelt – von Zigarettenstummeln über Papiertaschentücher und Snackverpackungen bis zu Pet-Flaschen und Aludosen. Hansueli Hofer hat seinem Sammelkübel eine herausnehmbare Trennwand eingesteckt. Warum? Zur Abfalltrennung.

«Pet, Alu und Glas sind Wertstoffe. Das führen wir selbstverständlich dem Recycling zu.»

Auf dem Thurweg werden die beiden nicht nur erkannt und angesprochen, sondern vor allem gelobt. «Das macht ihr sehr gut, es ist ja leider auch nötig», sagt ein Passant. Eine ältere Dame hat deutliche Worte für alle, die ihren Abfall wegwerfen. «Für mich ist dieses Abfallsammeln eine gute Sache, die ich mit Bewegung und Fitness verbinden kann», sagt Hansueli Hofer zu seiner Motivation.

220 Liter Abfall, dazu unzählige Dosen und Flaschen aus Alu, Pet und Glas: Diese Abfallmenge sammelten zwei Personen innerhalb von fünf Stunden in Wattwil. Bild: PD

In einem Gebüsch in der Nähe eines Kinderspielplatzes scheint eine Party gewesen zu sein, jedenfalls lassen die Bierdosen darauf schliessen. Zwei Dosen sind noch verschlossen und voll. Dazu mehrere Verpackungen von Snacks. «Ob das ein gutes Beispiel für die Kinder ist?», fragt Kurt Baumann.

Nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein

Innert kurzer Zeit haben die beiden ihre Kübel mehrmals geleert. «Es ist zwar keine Dummheit, was wir machen. Aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein», resümiert Kurt Baumann. Es würde nicht viel brauchen, ist Hansueli Hofer überzeugt. Warum, fragt er sich, müssen Raucher die Zigarettenstummel auf den Boden werfen statt in den Abfallkübel? «Das machen sie bei sich zu Hause ja auch.»

Ja, es wäre schön, wenn sie diese Arbeit nicht machen müssten. Doch schon kurze Zeit, nachdem Hansueli Hofer und Kurt Baumann am Thurweg entlang Abfall aufgesammelt hatten, liegt schon wieder eine Schutzmaske am Boden. Und wenige Meter weiter ein zusammengeknüllter Papiersack. Die beiden und ihre Gruppe müssen diese Arbeit wohl noch lange machen.