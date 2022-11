Wattwil Jungzüchterinnen und Jungzüchter aus der ganzen Schweiz trafen sich zur jährlichen Rinder-Night-Show Am vergangenen Samstag fand die jährlich stattfindende Rinder-Night-Show in der Markthalle in Wattwil statt. Insgesamt waren 150 Rinder und 80 Kühe von 80 Ausstellenden vor Ort.

Mit geübten Handgriffen werden die Rinder möglichst vorzüglich präsentiert. Bild: Ruedi Roth

Braunviehausstellungen sind Tradition im Toggenburg. Am vergangenen Samstagabend waren aber vier verschiedene Milchviehrassen zu bestaunen in Wattwil. Aus der halben Schweiz reisten Jungzüchterinnen und Jungzüchter nach Wattwil, um an der Schau teilzunehmen.

Zwei grosse Zelte umsäumten am Samstag die Markthalle in Wattwil. Darin herrschte emsiges Treiben. Die Rinder-Night.Show, die jährlich durchgeführt wird, fand statt. Insgesamt 230 Tiere (150 Rinder und 80 Kühe) von 80 Ausstellenden wurden mit enormem Aufwand von routinierten Fachleuten gestylt.

«Es reicht nicht mehr, das Jungtier zwei Tage vor der Ausstellung von der Weide zu holen. Nein, es wird rund zwei Monate lang an das perfekte Vorführen im Schauring gewöhnt», sagt Nicolas Roth, Präsident vom organisierenden Verein Jungzüchter Ostschweiz. Hinzu kämen das umfassende Präparieren des Tiers mit Viehscheren und anderen Hilfsmitteln.

Das optimale Vorführen will früh gelernt sein. Bild: Ruedi Roth

Milchviehrasse spielt bei der Rinder-Night-Show keine Rolle

Eine Besonderheit dieser Schau ist, dass es keine Rolle spielt, welcher Milchviehrasse das Tier angehört. «Wir wollen, dass die Züchter miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Darum wurde unser Verein auch gegründet», gibt Dominik Sätteli, ehemaliger Präsident des Vereins Jungzüchter Ostschweiz, Auskunft.

Welchen Aufwand die Vorführenden für eine perfekte Präsentation eines Tiers betreiben, war im «Showmanship» gut zu sehen. Ein Experte achtet ausschliesslich darauf, welche Aufmerksamkeit Tier und Mensch ihm bei der Vorführung zukommen lassen. «In dieser Hinsicht ist es eigentlich ziemlich egal, ob das Tier dem Zuchtziel entspricht oder nicht», meint ein Teilnehmer des Wettbewerbs.

Die Festwirtschaft der Ausstellung wurde vom organisierenden Verein selbst übernommen. «Wir stellen ihm unsere Einrichtung zur Verfügung», sagt Hallenchef Ernst Schläpfer. Den Parkdienst würde aber von ihm und seinen zuverlässigen Helfern erledigt. Das war auch nötig. Denn die 150 Rinder und 80 Kühe wurden allesamt in Viehtransportern nach Wattwil gebracht, die für ordentlich Verkehr auf den Parkplätzen sorgten.

Routinierte Züchter holten Podestplätze

Die Rinder-Night-Show war nicht der einzige Anlass in der Markthalle Wattwil. Auch die Holsteinzüchter aus der Ostschweiz präsentierten am Samstag dort ihre schönsten Tiere. Die Betriebe Bürkli aus dem Kanton Aargau bei den Rindern und Ammann aus Schwarzenbach bei den Holsteinkühen holten sich verschiedene Siege. Im Anschluss an die Rangierungen vergnügten sich die Besucher an der Jungzüchterparty.