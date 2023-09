Wattwil «Hauptziel ist ein zufriedenes Lächeln»: Demenzschulung soll Verständnis für Krankheit steigern Vor kurzem fand im Thurpark in Wattwil eine Demenzschulung statt. Rund 50 Teilnehmende haben gelernt, wie man richtig reagiert, wenn ein Gegenstand durch die Luft fliegt.

Kürzlich fand im Thurpark eine Informationsveranstaltung zum Thema Alzheimer statt. Bild: zvg

Was macht man, wenn das Verhalten von Menschen mit Demenz herausfordert? Und warum bekommt man keine Antwort, wenn man doch eine präzise Frage gestellt hat? Solche Themen hat eine Demenzschulung im Thurpark in Wattwil mit Pflegefachfrau Miranda Wild behandelt, an der rund fünfzig Personen teilgenommen haben. Regula Kündig ist Geschäftsleiterin von Alzheimer St.Gallen beider Appenzell und hat den Anlass organisiert. Sie sagt: «Wir wollten Menschen, die in der Berufs- und Freiwilligenarbeit mit Menschen mit Demenz zu tun haben, Know-how vermitteln.»

Je weiter eine Demenzerkrankung fortschreite, desto stärker leben diese Personen in ihrer eigenen Welt, sagt Wild. «Dann ist die angemessene Kommunikation entscheidend.» Das Verhalten der Menschen müsse man im Kontext der Krankheit verstehen. Fliege ein Gegenstand durch die Luft, könne ein Bedürfnis dahinter sein, das die Person nicht mehr anders ausdrücken könne. Denn, so Wild: «Personen mit Demenz sind nicht grundsätzlich aggressiv. Der Schlüssel zur Verständigung ist, auf die Emotionen sinnvoll zu reagieren.»

Weniger sei bei Personen, die an Demenz erkrankt sind, oftmals mehr. Denn sie seien schnell überfordert. Das gilt auch beim Fragestellen, sagt Wild: «Es ist nicht mehr für alle möglich, auf gezielte Fragen zu antworten.» Gradmesser für die Verständigung sei, ob die Personen mit einem positiven Gefühl reagieren. «Man kann sagen: Hauptziel ist ein zufriedenes Lächeln.»

Teilnehmende erlebten Demenz im Workshop

Teil der Veranstaltung war auch ein Alzheimer-Workshop, bei dem Teilnehmende die Folgen der Erkrankung am eigenen Leib erleben konnten. Bild: zvg

Um einen zweiten Aspekt ging es beim Anlass im Thurpark mit dem Demenzparcours. Wie könnte es sich anfühlen, an Demenz zu erkranken? Die Teilnehmenden versuchten, mit Handschuhen an den Händen Knöpfe an einer Jacke zu schliessen. «Denn bei Demenz schwinden die feinmotorischen Fähigkeiten», sagt Regula Kündig, die den Demenzparcours leitete. Genauso sei es auch mit logischem Denken. Wie viele Schritte braucht es, damit für ein Morgenessen alles appetitlich auf dem Tisch steht? Kündig sagt: «Beim Rückblick sagten viele Personen: Ich habe Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt.»

Die 50 Teilnehmenden kamen aus Pflegeheimen oder Organisationen wie dem Entlastungsdienst Toggenburg. «Es wäre toll, wenn wir schon vor 20 Jahren mehr über den Umgang mit Demenz gewusst hätten», sagte eine Teilnehmerin, die schon lange in der Pflege arbeitet. Um über das Thema zu informieren, hat Alzheimer St.Gallen beider Appenzell ein Netzwerk Demenz Toggenburg aufgebaut. Regula Kündig sagt: «Wir haben vom Kanton einen Leistungsauftrag, um über das Thema Demenz zu sensibilisieren.» (pd)