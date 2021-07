Wattwil Grosser Aufwand für kurze Reise: Der «Heberlein-Brunnen» wurde versetzt Am Mittwochmorgen gab es auf dem Dorfplatz in Wattwil Spektakuläres zu sehen. Der Brunnen wurde um 15 Meter verschoben. Nötig war dies, weil er sonst nach dem Ende der Bauarbeiten im Zentrum unmittelbar am Fahrbahnrand der Ebnaterstrasse zu stehen käme.

Der Heberlein-Brunnen beim Wattwiler Dorfplatz ist angehoben. Nun geht es rund 15 Meter in westliche Richtung. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Brunnen erhält nicht jeden Tag einen neuen Standort. Hat er dann noch ein Gewicht von elf Tonnen wie der «Heberlein-Brunnen» beim Wattwiler Dorfplatz an der Kreuzung Ebnater-, Post- und Wilerstrasse, wird die Umplatzierung richtig spektakulär.

Vor dem Anheben des Brunnens musste der Beton vom Granitstein getrennt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei dieser Umzugsaktion benötigte es zum einen das Know-how der Bauspezialisten, zum anderen war ein 60 Tonnen schwerer Mobilkran der Firma Welti-Furrer vor Ort. Dieser verfügt über eine Tragkraft von 95 Tonnen und hat eine maximale Auslegelänge von 58 Metern. Das Verschieben des Brunnens von etwa 15 Metern in westlicher Richtung ist Bestandteil der Wattwiler Grossbaustelle, bei der das Dorfzentrum umgestaltet wird.

Der wichtigste Mann sitzt im Führerhaus

Bevor die eigentliche Umzugsaktion des «Heberlein-Brunnens» begann, musste die dazugehörige Färber-Statue so geschützt werden, damit sie während des kurzen Transports in der Luft keinen Schaden nahm. Der Granitbrunnen war bereits mit Ketten fixiert, als noch ein Abbauhammer an einem Bagger zum Einsatz kam, der den Beton an der Unterseite des Brunnens vom Granit trennte. Mit diesem wurde vor 61 Jahren das Becken des Brunnens im Boden verankert.

Mobilkranführer Daniel Nötzli war der wichtigste Mann auf der Baustelle. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun war die Reihe an Mobilkranführer Daniel Nötzli, gemäss Amos Dubacher, Technischer Verantwortlicher des Mobilkrans, der wichtigste Mann auf dem Platz: «Er trägt für alles, das am Haken hängt, die Verantwortung. Dafür braucht es Fingerspitzengefühl, eine spezielle Prüfung und viel Erfahrung.» Diese hat der Mobilkranführer, er gehört seit zwölf Jahren zum Team.

Strasse muss für kurze Zeit gesperrt werden

Gemäss Auskunft von Amos Dubacher verfüge die Firma Welti-Furrer über viel Wissen bei der Ausübung solcher Aufträge. Er sagt:

Amos Dubacher, Technischer Verantwortlicher Mobilkran. Bild: Beat Lanzendorfer

«Brunnen oder andere Kunstwerke werden von uns regelmässig verschoben. Auftraggeber sind etwa Städte und Gemeinden oder Landschaftsarchitekten.»

Bei der Verschiebung des Brunnens musste die Kreuzung für den Verkehr für wenige Minuten gesperrt werden. Zu den Schaulustigen im Umkreis des Dorfplatzes kamen diverse Autofahrer, die spontan ihr Handy zückten und das Spektakel bildlich festhielten.

Mit dem Ausrichten des Brunnens auf der Dreipunktauflage, was dem Mobilkranführer wiederum Millimeterarbeit abverlangte, endete die gut zehnminütige Umzugsaktion. Was folgt sind Baumeisterarbeiten im Umfeld des neuen Standortes.

Die Geschichte des «Heberlein-Brunnens»

Die Firma Heberlein & Co. AG feierte 1960 ihr 125-jähriges Firmenbestehen. Dies nahmen Gemeinde und Dorfkorporation zum Anlass, auf dem Wattwiler Dorfplatz einen «Heberlein-Brunnen» erstellen zu lassen. Zur offiziellen Eröffnungsfeier wurde auf den 10. September 1960 eingeladen.

Der neue Standort befindet sich direkt vor dem Café-Conditorei Diggelmann. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Brunnen sollte die Verbundenheit Wattwils mit der Firma Heberlein & Co. AG unterstreichen. Geschaffen wurde er vom Zürcher Bildhauer Arnold Huggler. Die Statue auf dem Brunnen stellt einen Färber dar, Symbol für den Ursprung des Unternehmens, das 1835 als Garnfärberei gegründet wurde.

Im Vorfeld einen Wettbewerb durchgeführt

Der Auftragserteilung für den «Heberlein-Brunnen» ging ein Wettbewerb voraus, in dem der Gemeinderat sowie der Verwaltungsrat der damaligen Dorfkorporation die Richtlinien zum Aussehen des Brunnens festlegten. Der Dorfplatz ergab sich nach dem Studium mit den zum Wettbewerb eingeladenen Bildhauern als geeigneter Standort.

Als Kreditlimite wurden 30'000 Franken festgesetzt, wobei in diesem Betrag die Gestaltung der Umgebung sowie die Kosten des Wettbewerbs nicht inbegriffen waren. Die Gemeinde übernahm damals die Hälfte des Betrages. Die Dorfkorporation kam für die anderen 15'000 Franken auf, ebenso für den künftigen Unterhalt und die Wasserlieferung.

Von den sechs eingereichten Vorschlägen entschied sich die Jury damals für das Modell «Färber». Hierbei handle es sich um eine leicht verständliche «Direktdarstellung», die das Schaffen des Unternehmens mit einfachen Mitteln veranschaulicht.