Wattwil Gerichtstheater feierte im Thurpark Premiere – mit plappernder Zeugin, verzweifeltem Richter und «Tele Toggenburg»-Reporterin Der Theaterverein Toggenburg hat am Samstagabend die Premiere der Gerichtskomödie «Die verhängnisvolle Heckenschere» im fast ausverkauften Thurpark in Wattwil aufgeführt.

Das Theaterstück «Die verhängnisvolle Heckenschere» widmet sich einem Gerichtsfall, der ein bisschen aus dem Ruder läuft. Bild: Franz Steiner

In der fast ausverkauften Premiere im Wattwiler Thurpark blieb während gut zwei Stunden Spielzeit und drei Akten kaum ein Auge trocken. «Die verhängnisvolle Heckenschere», ein Stück von Michael Heeb mit Beat Thalmann in der Regie, entpuppte sich als eine Gerichtsverhandlung, die zwar auf einer wahren Begebenheit beruht, sich wohl aber kaum so zugetragen haben dürfte. Denn es wurde, sozusagen bis zum bitteren Ende, viel gelacht an diesem Abend.

Michael Heeb hat für den Theaterverein Toggenburg ein Werk geschrieben, in dem das Publikum sowohl die Langatmigkeit eines Gerichtsprozesses als auch seine kuriosen Wendungen hautnah miterlebt. Dass Heeb von Haus aus selbst Jurist ist, war dabei sicherlich von Vorteil.

Schreiber des Theaterstücks spielt den Hauptrichter

Im Stück spielt Heeb den immer verzweifelter agierenden Hauptrichter Meier. Und obwohl natürlich vieles überzeichnet war, so sind doch ein dösiger Laienrichter, eine karrieregeile Staatsanwältin, eine plappernde Zeugin und ein überforderter Beschuldigter keine Personen, die nie vor den hiesigen Gerichtsschranken stünden.

Die Komödie lebt von der stets vorwärtsdrängenden Handlung, sodass das gewollt dröge Bühnenbild, ein langweiliger Gerichtssaal, der Aufführung zum Vorteil gereicht. Denn das Publikum kann sich so ganz auf die witzigen Dialoge und die zuweilen doch sehr handgreifliche Situationskomik konzentrieren.

Michael Heeb schrieb das Stück und spielte gleichzeitig den zunehmend überforderten Richter. Bild: Franz Steiner

Auch eine Gerichtsreporterin kommt im Stück vor

Dabei ist das Theaterstück mitnichten einfach eine Aneinanderreihung von Gags, sondern zeigt plausibel auf, mit welchen Tücken die Rechtsprechung hierzulande oft zu kämpfen hat. Das Ensemble selbst, das nicht weniger als zwölf Personen umfasst, agierte am Premierenabend ohne Fehl und Tadel – so wie man das von einem Gericht eigentlich erwarten kann. Sehr witzig waren auch die fiktiven «Tele Toggenburg»-Videoeinspielungen, in denen eine fiktive Gerichtsreporterin den Heckenscherenprozess «live» begleitete.

Lohnt sich der Besuch der «verhängnisvollen Heckenschere»? Auf jeden Fall – vorausgesetzt man möchte einen lockeren Theaterabend verbringen, der von einem Hauch Tiefgang abgerundet wird. Das Werk wird noch dreimal aufgeführt; am Freitag 31. März um 20 Uhr sowie Samstag, 1. April um 15 Uhr und 19.30 Uhr.