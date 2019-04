Wattwil: Freudentag in der Sternwarte wegen neuem Teleskop Mit dem Biessels-Teleskop verfügt die astronomische Vereinigung Toggenburg über eine aussergewöhnlich gut ausgestattete Amateur-Sternwarte. An der Einweihung herrschte eitel Freude, auch wenn das Wetter nicht optimal war. Adi Lippuner

Piet Biessels mit seinem, extra für die Sternwarte des Astronomischen Vereins Toggenburg konstruierten Teleskop. (Bild: Adi Lippuner)

Freitagabend im Gasthaus Churfirsten, hoch über Wattwil: Die Mitglieder des Astronomischen Vereins Toggenburg treffen sich zur Einweihung des neuen Teleskops, welches von Piet Biessels in unzähligen Stunden als Unikat geschaffen wurde. «Unser Mitglied, ein erfahrener Optiker, hat sich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und letztendlich eine Lösung gefunden, die in Fachkreisen als nicht praktikabel galt,» so Hanspeter Steidle, Ebnat Kappel. Der Aktuar des Vereins ist ein engagierter Amateur- Astronom und bringt Interessenten in klaren Nächten die Weiten des Universums näher.

Doch zurück zu Piet Biessels und seinem Teleskop und damit verbunden ein paar technische Angaben: «Mit dieser Konstruktion wird ein Kontrastfaktor von bis zu 98 Prozent erreicht. Zudem gibt es keinerlei Abbildungsfehler mehr, was die Bildschärfe nochmals erhöht», so Biessels. Und von Rolf Heeb, Physiklehrer an der Kantonsschule in Wattwil ist zu hören: «Piet Biessels hat das Newton-Prinzip angewendet, aber mit einem kleinen Fangspiegel und als zweiten Teil der Lösung mit einem zweiten Brennpunkt gearbeitet.»

Das «Newton-Prinzip» als Teil der Lösung

Die festliche Stimmung und die Freude über ein Teleskop, das gegen alle Widerstände geschaffen wurde, ist spürbar. Präsident Yanik Suter: «Unser 1983 gegründeter Verein mit rund 40 Mitgliedern verfügt nun über eine aussergewöhnlich gut ausgestattete Amateur-Sternwarte.» Das Biessels-Teleskop mit einem 400 Millimeter Spiegel ersetzte das 200-Millimeter Vorgängermodell, erläuterte Rolf Heeb. Und weiter: «Das Licht kommt parallel von einem Punkt im Universum, dann wird das parallele Bündel durch die Linse konvergent bis zum Brennpunkt geleitet.» Mit verständlichen Beispielen erfahren die Anwesenden die Vor- und Nachteile verschiedener Techniken und erhalten Erklärungen zum Newton-Prinzip.

In Anlehnung an das, in Fachkreisen bestens bekannte Newton-Prinzip, hat der ursprünglich aus Holland stammende, aber schon seit mehr als fünf Jahrzenten in der Schweiz lebende Piet Biessels seine Lösung gefunden. «Was mich viel Kraft gekostet hat, ist die Tatsache, dass keiner der professionellen Anbieter von Teleskopen an meine Lösung geglaubt hat. So habe ich nicht nur die Verantwortlichen des Astronomischen Vereins überzeugen, sondern das Ganze auch im Alleingang realisieren müssen.»

Wolken verhindern den Blick ins Universum

Der kurze Spaziergang vom Gasthaus zur Sternwarte wird von den Vereinsmitgliedern und Gästen dazu genutzt, sich über das Biessels-Teleskop auszutauschen. Vor Ort dann mit Piet Biessels, der sein Werk den interessierten Zuhörern im Detail erklärt. Erläuterungen, die den Rahmen eines Beitrags über die Einweihung des Teleskops leider sprengen würden, aber bei einem der angebotenen öffentlichen Abende sicher vertieft werden können.

Einzig Petrus hat die Stimmung nicht ganz aufgenommen, Wolken am Himmel über dem Toggenburg haben am Freitagabend den Blick aufs Universum und damit den Praxistest des neuen Teleskops verhindert. Doch der Astronomische Verein bietet immer wieder Möglichkeiten, zur Beobachtung des Sternenhimmels.