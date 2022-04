Wattwil «Fetzeln müsste nicht sein»: Felix Brander blickt zurück auf seine Tätigkeit als Toggenburger Strassenkreisinspektor Seine Arbeit erleichtert das Leben von vielen Menschen, doch nur die wenigsten nehmen sie wahr. Als Strassenkreisinspektor war Felix Brander seit 15 Jahren für den Unterhalt und die Schneeräumung der Kantonsstrassen im Toggenburg zuständig. Nun geht er in den Ruhestand.

Felix Brander war als Strassenkreisinspektor für zahlreiche Strassensanierungen zuständig. Bild: PD

Im Winter klingelte der Wecker Felix Brander nicht selten mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Bei Schneefall rücken seine Mitarbeiter gegen 3.30 Uhr mit den grossen Räumfahrzeugen aus. «Idealerweise sind die Hauptverkehrsachsen geräumt, bis der Berufsverkehr einsetzt», sagt Felix Brander. Selbst nahm er zwar nicht hinter dem Steuer des «Pfadschlittens» Platz. Doch er musste für seine Mitarbeiter erreichbar sein, falls diese auf ein Problem stiessen. Und darum auch früh wach sein.

Bei der Schneeräumung sei alles aufeinander abgestimmt, sagt Felix Brander.

«Zuerst räumen wir vom Kanton die Fahrbahn der Kantonsstrasse, dann kommen die Gemeinden für die Räumung der Trottoirs zum Zug.»

Ein Verkehrschaos versuche man so gut wie möglich zu verhindern. Aber: «Wenn es während der Stosszeiten schneit, müssen wir halt auch dann raus.»

Jede Strasse wird etwa alle 25 Jahre saniert

Das alles ist – im wahrsten Sinne des Wortes – Schnee von gestern. Längst hat Felix Brander bezüglich des Winterdienstes alle Aufgaben und seine Erfahrungen an Nachfolger Ralph Brändle übergeben. Und auch alle anderen abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeiten.

«Als ich vor 15 Jahren mein Ingenieurbüro auflöste und die Leitung des Strassenkreises Wattwil übernahm, habe ich gestaunt, wie vielseitig meine Arbeit ist», erinnert sich Felix Brander. Einige Aufgaben, darunter Strassensanierungen, seien über Jahre geplant. So wie er von seinem Vorgänger Reto D’Intino einige Baustellen übernommen hat, übergibt er nicht abgeschlossene Projekte nun an Ralph Brändle.

Über den Daumen gepeilt werde jeder Abschnitt der 128 Kilometer Kantonsstrassen im Kreis Wattwil alle 25 Jahre saniert. Wobei die Arbeiten nicht immer gleich umfangreich und aufwendig sind. Gross waren die Sanierungen zwischen Wildhaus und Gams sowie der Murgstrasse zwischen Mühlrüti und Fischingen.

Dazu kommen auch ungeplante Ereignisse, wie ein Felssturz oder ein Unwetter, die Strassenschäden verursachen. «Manchmal müssen wir gleich etwas reparieren oder sichern, manchmal wird daraus ein eigenes Projekt, das zuerst ausgearbeitet werden muss.»

Die Umfahrungen haben andere geplant

Zehn bis zwölf Millionen Franken beträgt das jährliche Budget allein für den Strassenkreis Wattwil. Rund die Hälfte davon wird auf und an den Strassen verbaut. Etwa 85 Prozent des Geldes gehe an Lieferanten und Unternehmer, die im Auftrag des Kantons Aufträge erledigen. Gerade grössere Vorhaben gibt der Kanton für die Ausführung an private Bauunternehmen. «Die Zusammenarbeit mit ihnen war stets gut», erinnert sich Felix Brander.

Wie haben sich die Umfahrungsstrassen, die in den vergangenen Jahren eröffnet wurden, auf seine Arbeit ausgewirkt? Kaum, lacht Felix Brander. Sein Ingenieurwissen komme bei Sanierungen zur Anwendung. Neubauten oder neue Strassenführungen fallen in die Zuständigkeit anderer Abteilungen im Tiefbauamt. Dennoch: Die Verlagerung des Hauptverkehrs aus dem Dorf Bütschwil auf die Umfahrung sei bemerkbar.

«Der Verkehr verläuft insgesamt ruhiger und es gibt weniger Unfälle.»

«Zum Glück keine schweren Unfälle»

Schwere Unfälle mit seinen Mitarbeitern habe es in den vergangenen Jahren zum Glück keine gegeben, sagt Felix Brander. Die Anforderungen an die Sicherheit seien hoch, die Vorschriften würden von den 20 Mitarbeitern aber gut eingehalten. «Ich wünsche meinem Nachfolger, dass das auch so bleibt.»

Etwas hingegen würde Felix Brander gerne verändern, wenn er es denn könnte: «Meine Mitarbeiter sind viele Stunden mit fetzlen beschäftigt», sagt er. Das Thema Abfall, der aus Fahrzeugen hinausgeworfen wird und an den Strassenrändern liegt, sei aktuell. «Das müsste aber wirklich nicht sein.»