Wattwil «Es wird noch einiges Wasser die Thur runter fliessen»: Gemeinde will zum Projekt Schomattenstrasse erst eine Quartierbefragung durchführen Die Vorprojektphase zur Umgestaltung und Verlängerung der Schomattenstrasse ist beendet. Das Projekt enthält eine mögliche neue Brücke über die Thur sowie verkehrsberuhigende Massnahmen. Da es auch Widerstand gibt, will der Gemeinderat eine Quartierbefragung durchführen, wie Präsident Alois Gunzenreiner mitteilt.

Das Projekt enthält eine mögliche neue Brücke über die Thur, welche das Quartier an der Schomattenstrasse (im Hintergrund) mit der Wilerstrasse (im Vordergrund) verbindet. Screenshot: Google Maps

Im Zusammenhang mit der Thursanierung des Kantons war in Wattwil vor einigen Jahren die Idee entstanden, die Schomattenstrasse zu verlängern und über eine neue «Berglibrücke» an die Wilerstrasse anzuschliessen. An der seinerzeitigen Quartier-Information im August 2018 erhielt der Gemeinderat Wattwil dann aus dem Quartier den klaren Auftrag, eine neue Brücke über die Thur sowie eine Verbindung zur Schomattenstrasse und im Quartier eine 30er-Zone zu prüfen.

Nach Abschluss der öffentlichen Mitwirkung hat der Gemeinderat die Vorprojektphase nun beendet. Dabei hat er den Projektstand auch mit Blick auf die in der öffentlichen Mitwirkung eingereichten Anliegen überprüft.

Gemäss einer Medienmitteilung sagt Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner: «Der Gemeinderat nimmt den Auftrag und die Bedenken aus dem Quartier ernst. Wir müssen davon ausgehen, dass noch einiges Wasser die Thur runter fliessen wird, bis entsprechende Entscheide zu dem Projekt gefällt werden können.» Er weist darauf hin, dass nebst den Mitwirkungseingaben zum Strassenprojekt aktuell auch noch die Anträge aus der Mitwirkung zum überarbeiteten kommunalen Richtplan zu beantworten sind.

Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Bild: PP

Zudem gelte es, verschiedene Drittprojekte und Umfeldthemen zu prüfen, die inhaltlich mit der Schomattenstrasse verknüpft sind: «Bevor es allenfalls mit dem Schomatten-Projekt weitergehen kann, haben wir noch weitere ‹Hausaufgaben› zu machen, die damit zusammenhängen – Stichworte: Thursanierung und Fruchtfolgeflächen, Verlegung des Rasenspielfelds Schomatten, Anschluss Alte Bahnhofstrasse, Mündungsbereich Feldbach, Werkleitungen im Quartier. Das alles braucht Zeit.»

Ansichten der Anwohnenden sind geteilt

Dass der Prüfungsauftrag an den Gemeinderat für die neue Verbindung bei gleichzeitiger Verkehrsberuhigung aus dem Quartier selbst komme, die Idee jedoch zugleich auf Widerstand stosse, zeige: Die Ansichten der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sind geteilt. Der Gemeinderat will deshalb im weiteren Verlauf zuerst eine Quartierbefragung durchführen, bevor er eine Grundsatz- und anschliessend eine Kreditabstimmung ins Auge fasst, erklärt Alois Gunzenreiner: «Wir gehen davon aus, dass eine Quartierbefragung ein gutes Stimmungsbild ergeben wird, wie die grundsätzliche Haltung zur Rückstufung der Schomattenstrasse in eine 30er-Zone und zu einer neuen Brücke aussieht. Auf dieser gefestigten Basis kann der Gemeinderat dann später über das weitere Vorgehen beschliessen.» (red)