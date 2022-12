Wattwil Er sammelt Siege und Podestplätze, trotzdem nimmt Stefan Richle nur an regionalen Läufen teil: «Mir passt es so, zudem bin ich schon etwas älter» Ob Strassen- oder Bergstrecken, der polysportive Stefan Richle läuft auf allen Terrains vorne mit. Während der Wintersaison tauscht der Wattwiler seine Laufschuhe gegen Langlaufskis ein.

Stefan Richle hat es in diesem Jahr bei zahlreichen Läufen aufs Podest geschafft. Bild: Urs Huwyler

Siege am Schnebelhorn-Trail in Mosnang oder dem Gossauer Weihnachtslauf, Rang zwei beim Frauenfelder Halbmarathon und dem Rapperswiler Schlosslauf, dritter Rang am St.Galler Auffahrtslauf und dem Kreuzegg-Classic in Bütschwil. Dies sind nur einige der Resultate von Stefan Richle aus Wattwil, die er im laufenden Jahr erzielt hat. «Aber in Gossau bin ich bei den Volksläufern und nicht in der Hauptklasse gestartet. Sonst hätte es anders ausgesehen», schiebt Richle sofort nach.

Bei den Resultaten handelt es sich durchwegs um Wettkämpfe aus der Region. Daran wird sich auch 2023 nichts ändern. Stefan Richle hegt keine Ambitionen, vermehrt Anlässe ausserhalb der Ostschweiz zu besuchen. Der 39-jährige Familienvater sagt:

«Mir passt es so. Es gibt genügend Startmöglichkeiten. Zudem bin ich schon etwas älter.»

Als Ausdauersportler hat der Sohn des ebenfalls erfolgreichen Karl Richle (Jahrgang 1951) allerdings noch nahezu die Hälfte der Karriere vor sich.

Bei Lauf im Bündnerland stimmt Aufwand und Ertrag nicht ganz

Einmal ging der Podestplatz-Dauergast in der Saison 2022 mit der gemeinsamen Reise ins Bergell geografisch fremd. Kurzfristig sprang Richle beim fünfköpfigen Gigathlon-Team des SC Hulftegg ein, wo er Dritter wurde. In Vicosoprano verlor er rund um Soglio und Bondo am Fusse des Piz Cengalo auf den mehrfachen OL-Weltmeister Daniel Hubmann lediglich zwei Minuten und wurde Zweiter. Doch es bedeutet ein grosser zeitlicher Aufwand, über die Pässe Julier und Maloja zu reisen, um rund eine Stunde zu laufen.

Da stimmen Aufwand und Ertrag bei den Wettkämpfen in der Region eher. Beispielsweise an der Hulftegg-Stafette. Dort bestritt der Teamplayer im laufenden Jahr zwei Teilstrecken und musste sich als Geländeläufer einzig EM-Teilnehmer Patrik Wägeli geschlagen geben. Auf der Schlussstrecke büsste der auf allen Distanzen und Topografien einsetzbare Allrounder auf den 13 Jahre jüngeren Gigathlon-Kollegen Jan Hafner 14 Sekunden ein und beendete den Lauf auf dem dritten Rang.

Nach einem kurzen Exploit als Fussballer zurück in den Laufsport

Einem Verein gehört Stefan Richle im Gegensatz zu seinem Vater – er gehört zur Läuferriege Mosnang – nicht an, obwohl sich alle Toggenburger Klubs über ein solches Neumitglied freuen würden. So trainiert er vielfach alleine, mal mit Kollegen oder je nach Jahreszeit morgens vor und abends nach der Arbeit. Nicht laufend, sondern per Velo bis Stäfa und zurück. Das sind für den Entwicklungs-Ingenieur Messtechnik bei einem Hörgerätehersteller durchschnittlich zweimal pro Woche rund zweieinhalb Stunden Training im Sattel.

Bereits als Kind nahm Stefan Richle mit seinem Vater zusammen an den ersten Läufen teil. Doch dann wechselte er als Jugendlicher die Sportart, spielte als Junior Fussball beim FC Ebnat-Kappel. Vor 13 Jahren kehrte er zum Laufsport zurück. Nun scheint sich die Familiengeschichte zu wiederholen: Die Töchter Alina und Jana von Stefan und Corinne Richle laufen aus Spass wie ihr Papa bereits am Auffahrts- oder Weihnachtslauf mit, freuen sich über Medaillen und kleine Preise.

Während der nächsten Wochen möchte der mehrfache Saisonsieger seine Laufschuhe allmählich gegen die Langlaufski eintauschen. Und die Winter-Erfolgsbilanz skatend weiter verbessern. Am Ehrgeiz wird es nicht fehlen, «aber technisch habe ich noch Defizite», dämpft der polysportiv veranlagte Langstrecken-Spezialist die Erwartungen. An starken Begleitern fehlt es jeweils kaum, ist er mit Reto Hänni, Christoph Appius, Armin Grob oder Fadri Steiner unterwegs.

Sein Potenzial dürfte Stefan Richle bisher weder zu Fuss und schon gar nicht auf den schmalen Latten ausgeschöpft haben. Im März 2023 soll der Engadin Skimarathon den Abschluss in der Loipe bilden und die erwartete Leistungssteigerung bestätigen. Euphorisch wird er deswegen nicht, träumt weder von den grossen Exploits noch setzt er sich unrealistische Ziele. «Einfach mit Freude weitermachen wie bisher», lautet die Devise. Dann wird es für Stefan Richle weiterhin für einen Podestplatz reichen.