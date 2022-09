Wattwil Einweihung der Sport- und Freizeitanlage Rietwis: Die neue Halle gefällt, es gibt aber auch kritische Töne Am Samstagnachmittag konnte man die neue Sport- und Freizeitanlage anschauen. Beachvolleyball-Spielerinnen trugen ein Turnier aus und Hundesportler demonstrierten das Können ihrer Lieblinge. Schliesslich trug der FC Wattwil Bunt ein Heimspiel gegen Eschenbach aus.

Freistoss für Wattwil Bunt beim Stand von 2:0. Bild: Martin Knoepfel

Am dreitägigen Fest zur Einweihung der neuen Sport- und Freizeitanlage (FSA) Rietwis war der Samstagnachmittag für diverse Sportdemonstrationen reserviert, bevor am Abend eine Gala in der neuen Sporthalle folgte.

Im Mai 2017 hatten die Wattwilerinnen und Wattwiler zwei Kredite von zusammen rund 18 Millionen Franken für den Bau der FSA Rietwis sehr deutlich angenommen. Die Fertigstellung der FSA ist zudem Voraussetzung für die Realisierung des Campus Wattwil.

Als erste kamen am Nachmittag die Wattwiler Volleyballerinnen an die Reihe, die während zweier Stunden ein Beachvolleyball-Turnier austrugen. Der Nieselregen mag zwar auf die Zuschauerzahl gedrückt haben, doch er hinderte die Athletinnen – darunter auch einige Spielerinnen der ersten Mannschaft - nicht daran, im Sand ihr Können zu zeigen.

Spannende Spiele bei der Beachvolleyball-Demonstration. Als Kommentator fungierte der Trainer ersten Mannschaft, Mäsi Erni. Bild: Martin Knoepfel

Die Stimmung der Spielerinnen war zwar locker und es wurde viel gescherzt und gelacht, doch dazwischen blitzten immer wieder der Ehrgeiz und Siegeswille auf. Als sachkundiger Kommentator erläuterte der Trainer ersten Mannschaft, Mäsi Erni, das Geschehen.

Viele Zuschauer beim Hundesport

Deutlich dichtere Zuschauerreihen waren dann für die Darbietungen des Hundesports Toggenburg zu verzeichnen, wobei viele Zaungäste mit ihren Hunden gekommen waren. Drei Gruppen zeigten mit ihren Vierbeinern, was diese in den Kursen gelernt haben. Dabei waren die Hunde mit sichtlicher Begeisterung dabei.

Auch der Hochsprung gehört zu den Aufgaben, die die Hunde bewältigen müssen. Bild: Martin Knoepfel

Das gilt besonders für die Agility-Gruppe. Hier mussten die Hunde einen Parcours mit Hindernissen (Tunnel, Slalom, Wippe) zurücklegen. Aber auch ein Sanitätshund suchte zum Schluss mit Feuereifer nach zwei Menschen und einem Rucksack.

Die Hunde mussten einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen zurücklegen Bild: Matrin Knoepfel

Im Ernstfall würde er das in einem Wald tun. Als erste hatte die Familienhunde-Gruppe gezeigt, was ihre Hunde gelernt hatten. Zum Beispiel, sich trotz der Präsenz anderer Hunde nicht ablenken zu lassen und zu warten, bis der Meister ruft.

Erstes Tor und erste rote Karte

Um 16 Uhr erlebte schliesslich der Kunstrasenplatz mit dem Match FC Wattwil Bunt gegen den FC Eschenbach sein erstes offizielles Spiel. 20 Zeigerumdrehungen später sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer das erste Tor.

Das war aber noch nicht alles, denn wenige Minuten später gab es eine weitere Premiere: Das Publikum konnte sich über die erste rote Karte in einem Pflichtspiel amüsieren oder ärgern, denn der Gästetorhüter flog nach einem Notbremsfoul vom Platz. Ein eher kleingewachsener Feldspieler zog daraufhin für ihn die Handschuhe an.

Und weil ein Unglück selten allein kommt, kassierte der Ersatz im Kasten der Gäste mit dem fälligen Freistoss – der Tatort des Fouls lag ausserhalb des Strafraums – und dem ersten Schuss auf «sein» Tor gleich das 2:0. Später hatte er allerdings ebenfalls Gelegenheit, sich mit raschen Reaktionen auf der Linie auszuzeichnen.

Mehrheitlich positive Echos

Nadine und Manuel Imhof waren mit ihren Kindern – «und ein wenig auch wegen des FC Wattwil» – gekommen. Nadine Imhof ist Turnlehrerin, und sie kennt keine andere Schule, die eine so schöne Sporthalle hat. Besonders lobte sie, dass für den Bau so viel Holz verwendet wurde. Manuel Imhof gefällt die Anlage ebenfalls. «Besonders freut mich, dass die frühere Brache endlich sinnvoll genutzt wird.» Auch andere Besucherinnen und Besucher lobten die Anlage.

Einige Besucher kritisierten aber auch, dass der Platz nicht regelmässig für Meisterschaftsspiele genutzt werden kann. Ein Besucher aus der Region findet das schade. «Die Anlage ist schön und gut, aber der Hauptplatz des FC bleibt die Grüenau». Ein anderer Fan kann nicht verstehen, dass der Platz in der Rietwis nicht meisterschaftskonform geplant wurde, zumal Flutlicht vorhanden ist. «Bei besserer Planung könnte man in der Rietwis Nachtragsspiele austragen, wenn diese abends angesetzt sind».