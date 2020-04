Wattwil: E-Roller im Hauseingang in Brand geraten Vermutlich ein technischer Defekt während des Aufladens führte zum Brand eines E-Rollers.

Der Brand in einem Hauseingang lief glimpflich ab. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Freitagmorgen, kurz nach 5 Uhr, brannte es im Hauseingang eines Einfamilienhauses an der Berglistrasse in Wattwil. Im Hauseingang wurde ein Elektro-Roller an der Steckdose aufgeladen. Es wird vermutet, dass dieser auf Grund eines technischen Defekts anfing zu brennen und das Feuer auf die Steckdose und die Elektroleitung überging. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Die aufgebotene Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, bevor es sich auf weitere Bereiche im Haus ausbreiten konnte. Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.